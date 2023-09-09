İYİ Parti 50+1 aparatı değil

Seçim hezimeti sonrası muhalefette başlayan kargaşa, karşılıklı suçlamalarla devam ediyor. 6’lı Masa eleştirileri konusunda ilk sırada yer alan İYİ Parti'nin hedefinde bir süredir büyük ortak CHP bulunuyor. İYİ Parti'nin eleştirilerinin başında, ittifakta eşitlik ilkesinin uygulanmaması geliyor. Buna ek olarak HDP'nin rolünün abartılması da eleştirilerde geniş yer tutuyor. İYİ Parti kurmayları, şu aşamada ittifak seçeneğinin parti gündeminden çıktığını söyledi. Kurmaylar, "CHP bizle eşit olduğunu kabul etmedi" diyerek, ittifaktaki eşitlik ilkesinin bozulduğuna işaret ediyor.

PARTİ KİMLİĞİMİZİ YOK SAYDILAR

Kaynaklar, CHP için "Bizi kendi gölgelerinde bırakarak, tabanımız ve parti kimliğimizi yok saydılar" ifadelerini de kullandı. CHP yönetiminin, seçim ve aday belirleme sürecinde, İYİ Parti'nin tavrını yok sayan bir dille konuştuğunu bildirdi. CHP'nin, İYİ Parti'ye 'tamamlayıcı' ve 'yüzde 50+1 ulaşmanın aparatı' olarak baktığını sözlerine ekledi. İYİ Parti kurmayları, CHP'nin İYİ Parti'ye karşı 2018 ve 2019'un aksine 2023 seçimlerinde yapıcı ve çözüm odaklı olmadığını aksine otoriter ve üsten bir bakışın hakim olduğunu söyledi.

2019’DA İTTİFAKI AKŞENER ÖNERDİ

Kurmaylar, seçimi kazanmak ve tabanlarına verdikleri sözü tutmak için genel seçim sürecinde ittifaktan çekilmediklerini de aktardı. Kaynaklar, "2019'daki seçim başarısı, CHP'ye mal edildi. Bu da bize oy veren seçmenin görmezden gelinmesidir. Kaldı ki Kılıçdaroğlu'nun ittifaklar politikası, çok büyük ölçüde İYİ Parti'nin gayretleriyle başarıya ulaştı. 2019'da ittifak kurulmasını bizzat Genel Başkanımız önerdi" ifadelerini kullandı.







