İYİ Parti'de aday çıkarma kararının görüşüleceği GİK toplantısı başladı

"Hepsini alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Öyle adaylar çıkaracağız ki… İzmir’de 'CHP ceketini assa seçilir' diye bir kanaat var. Ümit Özlale şu an itibarıyla çalışıyor. 'Ben adayım' dedi. 81 ilde aday çıkaracağız. Ama küçücük ilçelerde öyle şeyler olur ki teşkilatlar kendi aralarında işbirliği yapıyorlar. Onlar yapılabilir."