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İYİ Parti'de aday çıkarma kararının görüşüleceği GİK toplantısı başladı

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) 'yerel seçim' gündemiyle toplandı. Toplantıda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daha önce yaptığı "seçime ittifaksız girileceğine" dair açıklaması masaya yatırılacak. Toplantının ardından Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu açıklamalarda bulunacak.

Kübra Yaşar
14:39 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısı Meral Akşener başkanlığında başladı.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısı Meral Akşener başkanlığında başladı.

İYİ Parti’nin 81 ilde kendi adaylarını çıkarma kararının görüşüleceği Genel İdare Kurulu toplantısı (GİK) başladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in geçtiğimiz günlerde açıkladığı ve kendi oyunun da bu yönde olduğunu söylediği partinin kendi adaylarını çıkarması kararının GİK toplantısında onaylanması bekleniyor. Toplantının ardından Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu açıklamalarda bulunacak.

Akşener "81 ilde aday çıkaracağız" demişti

Son günlerde eski ittifak ortaklarına yönelik sert açıklamalar yapan Akşener, katıldığı yayında İstanbul ve Ankara’nın eski ortağınızın partisi tarafından kaybedileceğini göze alıyor musunuz?" sorusu üzerine şunları söylemişti:

"Hepsini alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Öyle adaylar çıkaracağız ki… İzmir’de 'CHP ceketini assa seçilir' diye bir kanaat var. Ümit Özlale şu an itibarıyla çalışıyor. 'Ben adayım' dedi. 81 ilde aday çıkaracağız. Ama küçücük ilçelerde öyle şeyler olur ki teşkilatlar kendi aralarında işbirliği yapıyorlar. Onlar yapılabilir."




#İYİ Parti
#Meral Akşener
#GİK
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