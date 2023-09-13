İYİ Parti'de aday çıkarma kararının görüşüleceği GİK toplantısı başladı

İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısı Meral Akşener başkanlığında başladı.
İYİ Parti’nin 81 ilde kendi adaylarını çıkarma kararının görüşüleceği Genel İdare Kurulu toplantısı (GİK) başladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in geçtiğimiz günlerde açıkladığı ve kendi oyunun da bu yönde olduğunu söylediği partinin kendi adaylarını çıkarması kararının GİK toplantısında onaylanması bekleniyor. Toplantının ardından Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu açıklamalarda bulunacak.
Akşener "81 ilde aday çıkaracağız" demişti
Son günlerde eski ittifak ortaklarına yönelik sert açıklamalar yapan Akşener, katıldığı yayında İstanbul ve Ankara’nın eski ortağınızın partisi tarafından kaybedileceğini göze alıyor musunuz?" sorusu üzerine şunları söylemişti: