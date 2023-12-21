İYİ Parti'de Ankara'da 4 ilçe başkanı görevden alındı

İYİ Parti
İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor. İYİ Parti de, Ankara Milletvekili Yüksel Arslan bugün partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.
Dört ilçe başkanı görevden alındı
Dört ilçe başkanı görevden alındı
Öte yandan, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı İlçe başkanlarımız görevden alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerini kullandı.
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30 dakika önce