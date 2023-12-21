İYİ Parti'de Ankara'da 4 ilçe başkanı görevden alındı

İYİ Parti, CHP'nin ittifak teklifini reddetmesi sonrası ağır kan kaybı yaşıyor. Partide her geçen gün yaşanan istifalara ilişkin İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı illerde kesin aday gösterilmeleri karşılığında belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılmakta, hatta rozet takılmaktadır" ifadeleri yer aldı. İsim vermeden CHP'yi işaret eden İYİ Parti, yaşananları 'kapsamlı bir operasyon' olarak niteledi.