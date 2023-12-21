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İYİ Parti'de Ankara'da 4 ilçe başkanı görevden alındı

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının görevden alındığını duyurdu.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
16:30 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 16:49 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İYİ Parti
İYİ Parti

İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor. İYİ Parti de, Ankara Milletvekili Yüksel Arslan bugün partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Dört ilçe başkanı görevden alındı

Öte yandan, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı İlçe başkanlarımız görevden alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerini kullandı.

#İYİ Parti
#Yener Yıldırım
#Akyurt
#Çubuk
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#Beypazarı
30 dakika önce
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