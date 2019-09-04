İYİ Parti’de asimilasyon istifası

Seymen’in bu tepkiler üzerine istifasını genel başkan Meral Akşener’e sunduğu öğrenildi. Seymen’e ilk tepki partisinin Genel Başkan yardımcısı Metin Ergun’dan gelmişti. Ergun, “Bu saatten sonra partimize yapacağı en iyi hizmet görevinden istifa etmesi olacaktır. Söylemleri Milliyetçi Demokrat bir anlayışı şiar edinmiş olan İYİ Parti içerisinde görevi ve sıfatı ne olursa olsun hiçbir arkadaşımızın kabul edemeyeceği söylemlerdir” demişti.

PARTİSİNDEN BÜYÜK TEPKİ ALMIŞTI

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, iddiaları nedeniyle Seymen’e tepki göstermiş ve “Türk Milletinin mensubu olmakla, Atatürk, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi, milli-üniter devlet ile sorunu olanların siyaset yapabileceği yer İYİ Parti değildir. İYİ Parti Türk milliyetçilerinin ve vatanseverlerin partisidir” ifadelerini kullanmıştı. İYİ Parti Balıkesir milletvekili İsmail Ok ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, Seymen için “Bizleri temsil makamında olması” kabul edilemez” demişti.