İyi Parti'de bir il başkanı daha istifa etti

Yerel seçimler öncesinde kurucu üyelerinden milletvekillerine, parti teşkilatlarından il başkanlarına kadar çok sayıda ismin yollarını ayırdığı İyi Parti'de istifaların arkası kesilmiyor.

Son istifa, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde İyi Parti'nin Türkiye genelinde en yüksek oy oranına ulaştığı Burdur'dan geldi.

İyi Parti Burdur Kurucu İl Başkanı Osman Kurt, yaptığı bir açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Kurt'un açıklaması şöyle:

"07.11.2017 tarihinde onurunu ömür boyu taşıyacağım Kurucu İl Başkanlığı görevini şahsıma tevdi ettiniz. Camiamız için yeni bir umut olacağını düşündüğümüz partimiz için bu davaya inanmış gönüldaşlarımızla beraber tüm baskılara ve zorluklara rağmen gece gündüz demeden kuruluş çalışmalarına başladık. Ülkümüz uğrunda parti içi geleceğimizi düşünmeden; başarıya odaklı, liyakate dayalı teşkilat yapısı kurmak için çalıştık ve genel merkezin kuruluş takvimine uygun olarak, istenilen süre içerisinde yeterli sayıda ilçelerde teşkilatlanmamızı tamamladık.

En yüksek oy oranını aldılar

Yurt genelinde teşkilatlanma çalışmalarımız henüz yeni tamamlanmışken, partimizin girdiği, milletvekili adayı da olduğum Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde teşkilatımızla beraber cansiparane çalışarak; partimizin ve genel başkanımızın yurt genelinde en yüksek oy oranını almasını sağladık. Bu oy oranı ile şahsıma ve arkadaşlarımıza gösterilen güveni Rabbime şükürler olsun ki boşa çıkarmadık.

Görüşmelerden bir sonuç alamadık

Genel seçim sonrası parti içi bir takım sorunlarla ilgili Sayın Genel Başkanımız da dahil olmak üzere genel merkez üst düzey yöneticilerle yaptığımız görüşmelerden maalesef bir sonuç alamadık. Defalarca; Teşkilat içi sorunların muğlak politikalarla çözülemeyeceği; kişilerin değil ilkelerin hakim olduğu yönetim anlayışının benimsenmesi gerektiğini söylememize rağmen Burdur duymazdan gelindi. Marifet üretmek yerine mazeret üretildi! Dahası seçmenin emanetine sahip çıkmak için döktüğümüz ter hiçe sayıldı!

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Osman Kurt ve Koray Aydın.

Yanlışların katlanarak devam etmesi, uyarılarımızı dikkate almayarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesi teşkilat yapılanması ile ilgili İl Başkanımızın yerine başka bir şehrin İl Başkanına danışılarak karar alınması, teşkilatlara güç vermek yerine kendine güç devşirilmeye çalışılması çıktığımız bu yolu sizlerle yürünemez hale getirdi.

Unutmayınız ki Burdur’un emanetine sahip çıkmak için teşkilatımızın önünde eğiliriz; ancak kişisel menfaatleri uğrunda mücadele veren hiç kimsenin önünde eğilmeyiz!

İhtiras mahkumlarını Allah'a havale ediyoruz

Bizler bu yola gördüğü haksızlıklar karşısında susmak, birilerinin gölgesinde siyaset yapmak için yola çıkmadık.

Burdur’un Burdurlunun yanında olmak için yola çıktık.

Ülkesi için değil kendi hırsları için yola revan olanları, zaaflarıyla malul ihtiras mahkumlarını Allah’a havale ediyor, ülkem ve ülküm için İYİ Parti’den istifa ediyorum."