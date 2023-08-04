İYİ Parti’de FETÖ tartışması

Ethem Baykal, Meral Akşener.
Eski Genel Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Başkanı da olan Baykal, ihraç istemiyle ilgili savunmasını 31 Temmuz tarihli noter onaylı bir yazıyla yaptı. Savunmasında MDK’ye çağrıda bulunan Baykal, şu ifadeleri kullandı:
FETÖ SORUŞTURMASI VAR MI?
MDK Başkanlığı olarak; direkt Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Meral Akşener ve İYİ Parti hakkında FETÖ soruşturması olup olmadığının sorulması gerektiğini ve partide odaklaşma endişesi taşıdığımızı ve buradan gelecek yazıyı da delil olarak sunduğumuzu belirtirim. Partide bir FETÖ ve yolsuzluk komisyonu kurulmadığı sürece, partinin geleceği tehdit altındadır. Sizlerin de hukuki ve cezai sorumluluğunuz devam edecektir.
6 KİŞİNİN İHRACI İSTENİYOR
İYİ Parti’de Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak genel başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Disipline sevk edilen İYİ Parti Kurucular Kurulu üyeleri Ethem Baykal ve İsmet Koçak’ın sözcülüğünde 14 Mayıs seçimlerinden hemen sonra kurulan ‘Ortak Akıl Platformu’ parti içi muhalefetin odağı haline gelmişti.