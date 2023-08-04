İYİ Parti’de FETÖ tartışması

Eski Genel Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Başkanı da olan Baykal, ihraç istemiyle ilgili savunmasını 31 Temmuz tarihli noter onaylı bir yazıyla yaptı. Savunmasında MDK’ye çağrıda bulunan Baykal, şu ifadeleri kullandı:

MDK Başkanlığı olarak; direkt Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Meral Akşener ve İYİ Parti hakkında FETÖ soruşturması olup olmadığının sorulması gerektiğini ve partide odaklaşma endişesi taşıdığımızı ve buradan gelecek yazıyı da delil olarak sunduğumuzu belirtirim. Partide bir FETÖ ve yolsuzluk komisyonu kurulmadığı sürece, partinin geleceği tehdit altındadır. Sizlerin de hukuki ve cezai sorumluluğunuz devam edecektir.