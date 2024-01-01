İYİ Parti'de istifa depremi: 11 kişi AK Parti'ye geçti

İYİ Parti CHP’nin tavrına tepki gösterirken, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, “Günümüz CHP’si ile niçin bir arada olmak istemediğimiz, ‘teröre karşı ortak bildiri’ metnine imza atmamalarıyla umarım iyice anlaşılmıştır” dedi. CHP’nin, ortak bildiriye imza atmaması için SP’ye de baskı yaptığı ama başaramadığı öğrenildi.