İYİ Parti CHP’ye “Hayır” dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yerel seçimde ittifak teklifine İYİ Parti’den ret geldi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu dün CHP’nin ittifak talebini görüşmek için toplandı. Genel Başkan Meral Akşener başkanlığındaki toplamada üyeler görüşlerini açıkladıktan sonra gizli oylamaya geçildi. Oylamada işbirliğine 14 “evet”, 35 “hayır” oyu çıktı. Kararı Meral Akşener kamuoyuna duyurdu. Toplantı çıkışı gazetecilerin sorularına kısa bir cevap veren Akşener, “Hayır kararı çıktı” dedi. Kararın detayını ise İYİ Parti Sözcüsü Küşad Zorlu kamuoyu ile paylaştı. Zorlu satır başları ile şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel mahalli idareler seçimlerinde işbirliği yapma konusunda tekliflerini iletmişlerdi. Sayın Akşener de GİK’in değerlendirmelerine getireceğini söylemişti. Bu birkaç günlük süreçte genel başkanımız geniş katılımlı değerlendirme yapmak amacıyla yetkili kurullarımızla istişarelerde bulunarak bu görüşmelerden elde ettiği tespit ve görüşleri Genel İdare Kurulumuza aktarma fırsatı bulmuştur. GİK üyelerimiz görüşlerini açıklıkla ortaya koymuş ve ardından oylamaya geçilmiştir. Yapılan oylama neticesinde Genel İrade Kurulumuz, 2024 yerel seçimlere İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır.