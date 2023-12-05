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İYİ Parti CHP’ye “Hayır” dedi

İYİ Parti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yerel seçimde iş birliği teklifini kabul etmedi. Meral Akşener başkanlığında toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) oy çokluğuyla seçime kendi adaylarıyla girme kararı aldı. Yapılan gizli oylamada iş birliğine 14 “Evet”, 35 “Hayır” oyu çıktı. Kararı toplantıdan çıkarken gazetecilere “Hayır kararı çıktı” diyen Akşener duyurdu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu da, “Partimiz seçime hür ve müstakil girme kararı aldı” yorumunu yaptı.

Uğur Duyan
04:00 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 00:57 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Meral Akşener başkanlığında toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu, CHP’nin yerel seçimde işbirliği teklifini reddetti.
Meral Akşener başkanlığında toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu, CHP’nin yerel seçimde işbirliği teklifini reddetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yerel seçimde ittifak teklifine İYİ Parti’den ret geldi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu dün CHP’nin ittifak talebini görüşmek için toplandı. Genel Başkan Meral Akşener başkanlığındaki toplamada üyeler görüşlerini açıkladıktan sonra gizli oylamaya geçildi. Oylamada işbirliğine 14 “evet”, 35 “hayır” oyu çıktı. Kararı Meral Akşener kamuoyuna duyurdu. Toplantı çıkışı gazetecilerin sorularına kısa bir cevap veren Akşener, “Hayır kararı çıktı” dedi. Kararın detayını ise İYİ Parti Sözcüsü Küşad Zorlu kamuoyu ile paylaştı. Zorlu satır başları ile şu ifadeleri kullandı:

HÜR VE MÜSTAKİL OLARAK GİRECEĞİZ

CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel mahalli idareler seçimlerinde işbirliği yapma konusunda tekliflerini iletmişlerdi. Sayın Akşener de GİK’in değerlendirmelerine getireceğini söylemişti. Bu birkaç günlük süreçte genel başkanımız geniş katılımlı değerlendirme yapmak amacıyla yetkili kurullarımızla istişarelerde bulunarak bu görüşmelerden elde ettiği tespit ve görüşleri Genel İdare Kurulumuza aktarma fırsatı bulmuştur. GİK üyelerimiz görüşlerini açıklıkla ortaya koymuş ve ardından oylamaya geçilmiştir. Yapılan oylama neticesinde Genel İrade Kurulumuz, 2024 yerel seçimlere İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır.

ALTERNATİF OLACAĞIZ

Unutulmamalıdır ki, zafere giden yolda her yol mübah anlayışına bir karşı duruştur cesurlar hareketi. Ülkemizi karanlığa sürükleyen muktedir siyasi anlayışın karşısında durmaya, milletimizin üçüncü yola, alternatif çağrısına sahip çıkarak yol yürümeye

devam edeceğiz. Genel başkanımızın ifade ettiği gibi seçimlere özü başımıza gideceğiz, seçmenimizin karşısına iyi adaylarla çıkarak milletimizle paylaşacağız.



#siyaset
#İYİ Parti
#CHP
#Yerel seçim
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