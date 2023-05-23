İYİ Parti’de kader kurultayı

Meral Akşener.
Seçimde umduğunu bulamayan İYİ Parti’de bu sefer kongre gerilimi başladı. İYİ Parti’nin seçim sonrasına ertelediği 3. Olağan Kurultayı 24-25 Haziran’da toplanacak. İYİ Parti'de Ekim 2022'de alınan 3. Olağan Kurultay kararı kapsamında 9 Aralık’ta Afyonkarahisar ile başlayan il ve ilçe kongrelerinde Meral Akşener ve Koray Aydın'ın ekipleri karşı karşıya geldi.
KAVGALAR YAŞANDI
Ankara ve İzmir kongreleri olaylı geçen İYİ Parti'de Ankara kongresi ertelenerek yapılırken; Akşener'in işaret ettiği Faruk Köylüoğlu tek aday olarak seçime girdi. İzmir kongresinde ise İYİ Partili Aytun Çıray'ın desteklediği aday olan Sinan Bezircilioğlu ile Müsavat Dervişoğlu’nun desteklediği aday Ülkü Doğan arasında gerginlik kavgaya dönüşmeden yatıştırılmıştı. Başkanlığı Bezircioğlu seçilmişti.
YÖNETİMDE VE LİSTEDE TASFİYE
Kongre sürecinde ise Genel Başkan Akşener, 31 Mart’ta partisinin Başkanlık Divanı'nı yeniden belirledi. Teşkilattan sorumlu olan Koray Aydın, siyasi işler başkanı olurken, Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu da görevinden uzaklaştırıldı. Ağıralioğlu sonrasında partiden koptu. Seçimlere CHP ve HDP ittifakı ile giren İYİ Parti, aday listesinde de milliyetçi isimleri tasfiye etti. Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Adana Milletvekili İsmail Koncuk gibi isimleri vekil adayı olarak göstermemişti. Kongrede Akşener’in yeni yönetimi nasıl oluşturacağı, tasfiyeyi sürdürüp sürdürmeyeceği ve buna ilişkin delegenin tepkisinin olup olmayacağı ise şimdiden merak ediliyor.