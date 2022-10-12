Gündem İYİ Partide kadroya takviye
YEREL GÜNDEM

İYİ Parti’de kadroya takviye

Kongre için düğmeye basan ancak büyük kurultayın seçim öncesi mi yoksa sonrası mı olacağı belirsizliğini koruyan İYİ Parti kadrosunu yeni isimlerle takviye ediyor. Hafta içinde merkez sağ kökenli Bahattin Şeker’i transfer eden İYİ Parti’de katılımların devam edeceği belirtiliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti’de kadroya takviye
​İYİ Parti’de kadroya takviye.

Kongre için düğmeye basan ancak büyük kurultayın seçim öncesi mi yoksa sonrası mı olacağı belirsizliğini koruyan İYİ Parti kadrosunu yeni isimlerle takviye ediyor. Hafta içinde merkez sağ kökenli Bahattin Şeker’i transfer eden İYİ Parti’de katılımların devam edeceği belirtiliyor. Oktay Vural’ın ismi bu çerçevede dile getiriliyor.

BAŞKANLIK DİVANI HAREKETLİ

Genel Başkan Meral Akşener’in en son mart ayında değişikliğe gittiği A takımı da hareketli. Başkanlık Divanı’nda ekonomi, teşkilat ve siyasi açıdan daha güçlü kadrolarlar oluşturmak için önemli değişikler yapılması bekleniyor. Kurultaya gidilsin gidilmesin Genel İdare Kurulu’nda alınacak karar ile bu yönde adım atılabileceği belirtiliyor. Mart ayında teşkilatı kendisine bağlayan Akşener’in de bazı isimlerin performansından memnun olmadığı ifade ediliyor.

Partiye katılacağı konuşulan Oktay Vural’ın kurultay olması durumunda Başkanlık Divanı’nda önemli bir göreve getirileceği belirtiliyor. Kurultay olmazsa Vural’ın Genel Merkez bünyesinde de etkili bir göreve getirilebileceği konuşuluyor.

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