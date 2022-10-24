​İYİ Parti’de küskünlere vaat taktiği.

Kongre sürecinde teşkilat ve genel merkez yönetiminde yaşanabilecek değişimin tasfiye değil seçim sonrası kadrolara hazırlık olacağı belirtiliyor. Böylelikle başkanlık divanı dışında kalacak isimlerin küsmeyerek ve daha fazla çalışması sağlanacak. Divan ve vekil listesi dışında bırakılacak isimlerin seçim kazanılırsa bakan, bürokrat, rektör gibi görevlerde değerlendirileceği ifade ediliyor.

BİRÇOK BAŞKAN VEKİLLİĞE

Kongre kararından sonra çalışmalarına hız verecek İYİ Parti’de il teşkilatlarında önemli değişiklilerin yapılacağı kulislere yansıyor.