Gündem İYİ Partide küskünlere vaat taktiği
ANKARA

İYİ Parti’de küskünlere vaat taktiği

Kongre için takvimi işleten İYİ Parti’de olası küskünlüklere karşı formül aranıyor. Kongre sürecinde teşkilat ve genel merkez yönetiminde yaşanabilecek değişimin tasfiye değil seçim sonrası kadrolara hazırlık olacağı tezi işleniyor. Böylelikle çizik yiyecek isimlerin seçim sonrası beklenti nedeniyle küsmeden aktif olarak çalışmalarda rol üstlenmesi bekleniyor.

Abone Ol Google News
Mehmet Güney Yeni Şafak
İYİ Parti’de küskünlere vaat taktiği
​İYİ Parti’de küskünlere vaat taktiği.

Kongre sürecinde teşkilat ve genel merkez yönetiminde yaşanabilecek değişimin tasfiye değil seçim sonrası kadrolara hazırlık olacağı belirtiliyor. Böylelikle başkanlık divanı dışında kalacak isimlerin küsmeyerek ve daha fazla çalışması sağlanacak. Divan ve vekil listesi dışında bırakılacak isimlerin seçim kazanılırsa bakan, bürokrat, rektör gibi görevlerde değerlendirileceği ifade ediliyor.

BİRÇOK BAŞKAN VEKİLLİĞE

Kongre kararından sonra çalışmalarına hız verecek İYİ Parti’de il teşkilatlarında önemli değişiklilerin yapılacağı kulislere yansıyor.

İYİ Partili Türkkan'dan altılı masaya mesaj: Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu Türkiye hayal edin
GÜNDEM
İYİ Partili Türkkan'dan altılı masaya mesaj: Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu Türkiye hayal edin
Nefes kesen maçta kazanan yok

Nefes kesen maçta kazanan yok

Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçtan 1 puanla ayrıldı.
Ortalığı geren kırmızı kart

Ortalığı geren kırmızı kart

​Ali Palabıyık'ın kartı sosyal medyada gündem haline geldi.
Türkiye bir ilki başardı: Dijital birliğin ağır abisi Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

​Küçükçekmece'de özel üniversitenin binasında çatlaklar oluştu.

​Erdoğan: Kültür Yolu festivallerini yaygınlaştıracağız.

Tartıştığı akrabalarına kızıp evlerini ateşe verdi.
Unutulmaz koreografi

Unutulmaz koreografi

Sarı kırmızlı tribünlerde görsel şölen.

Hepsinin doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü.

Yaşlı kadının boğazını kesip bileziğini çalmışlardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.