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POLİTİKA

İYİ Parti’de muhalifler kazan kaldırdı​

İYİ Parti’de muhalifler kazan kaldırdı

İYİ Parti’de 2. Olağan Kurultay ile başlayan tartışmalar alevleniyor. “Oy verilmeyecekler listesi” hazırlayıp dağıtan Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın tekrar A Takımı’na alınmasına tepki gösteren 10 milletvekili dünkü grup toplantısına katılmadı. Vekillerin artık partide alınan hiçbir kararı uygulamayacağı belirtiliyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
İYİ Parti’de “oy verilmeyecekler listesi” iddiaları üzerine bazı milletvekilleri, dünkü TBMM Grup Toplantısı’na katılmadı.
İYİ Parti’de “oy verilmeyecekler listesi” iddiaları üzerine bazı milletvekilleri, dünkü TBMM Grup Toplantısı’na katılmadı.

İYİ Parti’nin 2. Olağan Kurultayı sonrasında başlayan tartışma alevleniyor. İYİ Parti’nin kurultay sonrasında “oy verilmeyecekler listesi” ile başlayan tartışmada muhalefet, yönetime kazan kaldırdı. Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın tekrar A takımına alınmasına tepki gösteren aralarında Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un da bulunduğu 10 milletvekili dünkü grup toplantısına katılmadı. Milletvekillerinin bundan sonra TBMM’de Genel Kurul faaliyetlerine katılacağı ancak parti içinde alınan hiçbir kararı uygulamayacağı öğrenildi.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde tekme tokat kavga: Dikbayır toplantı basıp darp etti
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İYİ Parti Genel Merkezi'nde tekme tokat kavga: Dikbayır toplantı basıp darp etti
Kongre sürecinin ardından suların durulmadığı İYİ Parti'de bu kez yumruklar konuştu. Delegenin manipüle edildiğini belirterek seçimlere itiraz eden İYİ Parti Zonguldak Kurucu Merkez İlçe Başkanı Serhat Yıldırım, darp edilmiş halde parti genel merkezinin önünde basın açıklaması yaptı. Ümit Dikbayır tarafından darp edildiğini belirten Yıldırım, 'Biz bu partiyi bunlar için kurmadık. Demokrasiyi, hakkımızı istiyoruz. İçeride darbe üstünde darbe aldık' diyerek konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirtti.


YA KORAY AYDIN YA BİZ

Muhalefet cephesinde şu değerlendirmeler yapılıyor: “Madem kamuoyuna sürekli parti yönetimi olarak ‘demokrasi’ mesajı veriliyor. O zaman parti içinde de antidemokratik uygulamalardan vazgeçilmeli. Bilinen bir gerçek var ki eğer parti bu şekilde yol yürümeye devam ederse, mevcut oy oranını da kaybedecektir. O yüzden ya Aydın ekibi, ya biz.”

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