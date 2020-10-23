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Gündem İYİ Partide ortalık toz duman Her gün birbirlerini hedef alıyorlar
POLİTİKA

İYİ Parti’de ortalık toz duman: Her gün birbirlerini hedef alıyorlar

İYİ Parti içinde önce ‘oy verilmeyecekler’ listesi, ardından Ümit Özdağ’ın açıklamaları ve son olarak da Meral Akşener’in “Partiye operasyon yapılıyor” sözleriyle başlayan tartışmalar sürüyor. İYİ Partili isimler, her gün hakarete varan söylemlerle birbirlerini hedef alan açıklamalarda bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti içindeki tartışmalar, partinin 2. Olağan Kongresi'nde başladı. Kongrede bazı isimlerin seçilmemesine dair bir liste ortaya çıktı. Listede isimleri bulunanlar, kendileri tasfiye etmeye çalışmakla suçladıkları İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın istifa etmesini istedi.

Özdağ’dan Kavuncu’ya “FETÖ’cü” suçlaması

Akşener, Koray Aydın'a sahip çıkarak muhalif isimlere "Partiye zarar vermeyin” dedi. Liste kriziyle ilgili tartışmalar devam ederken, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, bir televizyon programında dikkat çekici söylemlerde bulundu. Özdağ, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya “FETÖ’cü” dedi. Akşener’i, yerel seçimlerde Kars’ta, HDP’nin kazanmasına neden olmakla suçladı.

İYİ Partili Özdağ'dan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu çıkışı: FETÖ'nün yurt dışındaki birimlerinde üst düzey görevler aldı Akşener'i uyarmıştım
OYNAT 03:49
İYİ Partili Özdağ'dan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu çıkışı: FETÖ'nün yurt dışındaki birimlerinde üst düzey görevler aldı Akşener'i uyarmıştım
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CNNTürk'te konuşan Özdağ, Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu belirterek 'Partiye ilk girmek istediği zaman Meral Akşener'i uyardım. Böylelikle kurucular arasında yer almadı. Ancak daha sonra partiye girerek sözcü oldu ardından da İstanbul il başkanı oldu. Kendisi FETÖ'nün Kazakistan'daki yapılanmasında uzun yıllar görev almış bir isim' ifadelerini kullandı.


Akşener’den Özdağ’a: “Yalancı”

Partisinin TBMM’deki grup toplantısı sonrası, Genel Başkan Meral Akşener, İYİ Parti'nin HDP ile yakınlaştığını iddia eden Ümit Özdağ’a “O çok büyük yalandır, bunu söyleyen yalancıdır. Partimize operasyon yapıyor” dedi. Akşener’in bu sözlerinin ardından parti içi karşılıklı atışmalar başladı.

Meral Akşener’den Ümit Özdağ’a sert gönderme: Yalancı
OYNAT 00:28
Meral Akşener’den Ümit Özdağ’a sert gönderme: Yalancı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısın ardından Ümit Özdağ'ın iddialarıyla ilgili konuştu. Akşener, “O çok büyük yalandır, yalancıdır bunu söyleyen” dedi.


İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Süleyman Sırrı Özdolap, Özdağ için “Dinozor”, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise “Truva atı” ifadelerini kullandı.

İYİ Partili isimlerden Özdağ'a sert sözler: Korkak, şerefsiz, iftiracı, truva atı
GÜNDEM
İYİ Partili isimlerden Özdağ'a sert sözler: Korkak, şerefsiz, iftiracı, truva atı

“Operasyon arayanlar tezgahı kuranlara baksın”

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, “Partiye operasyon yapıyor” diyen Meral Akşener’e, “Parti içerisinde operasyon arayanlar İYİ Parti'nin son iki kongresinde kirli tezgahları kurgulayanlara, iş birlikçilerine ve bombanın pimini ilk çekenlere baksınlar” şeklinde cevap verdi.

Özdağ Akşener'e cevap verdi: Operasyon yapanlar kongrede tezgah kurgulayanlardır
GÜNDEM
Özdağ Akşener'e cevap verdi: Operasyon yapanlar kongrede tezgah kurgulayanlardır

Çıray, Akşener’i hedef aldı

‘Oy verilmeyecekler listesi’nde adı geçen İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Akşener’e, “Bir operasyon varsa bunu ‘listedekiler seçilmeyecek’ diyerek kara listeyi çıkaranlar, onu organize edenler başlatmıştır” dedi.

Çıray'dan Akşener'e 'operasyon' cevabı: Bir operasyon varsa bunu kara liste çıkaranlar yapmıştır
GÜNDEM
Çıray'dan Akşener'e 'operasyon' cevabı: Bir operasyon varsa bunu kara liste çıkaranlar yapmıştır

“Operasyonlara çanak tutuyorlar”

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, parti içindeki muhalif isimler için “Arkadaşlar, kongreden çıkan duygusal tepkilerini, operasyonlara destek verecek mahiyette sürdürüyorlar. Operasyonlara çanak tutmak sıkıntı verir” sözlerini kullandı.

İYİ Partili Türkkan’dan parti içi muhalefete: Operasyonlara çanak tutmak sıkıntı verir
GÜNDEM
İYİ Partili Türkkan’dan parti içi muhalefete: Operasyonlara çanak tutmak sıkıntı verir

“Etkisiz elemansın”

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, parti içi muhalif isimlerden Aytun Çıray’a, “Diyor ki ‘Koray Aydın oyun kurdu’ işim yok da bir de seninle mi uğraşacağım? Senin için oyun kurmama gerek yok, etkisiz elemansın ve yalan konuşuyorsun” sözleriyle yüklendi.

İYİ Partili Koray Aydın’dan Çıray’a sert sözler: Yalancı ve etkisiz elemansın
GÜNDEM
İYİ Partili Koray Aydın’dan Çıray’a sert sözler: Yalancı ve etkisiz elemansın

Eski İYİ Partiliden “Sorosçu” iddiası

Son olarak ise İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, “İYİ Parti'ye bir operasyon vardır, operasyonun başı da Meral Akşener'dir” dedi ve partinin eski Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'i, “Sorosçu” olmakla suçladı.

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