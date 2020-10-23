İYİ Parti’de ortalık toz duman: Her gün birbirlerini hedef alıyorlar

İYİ Parti içindeki tartışmalar, partinin 2. Olağan Kongresi'nde başladı. Kongrede bazı isimlerin seçilmemesine dair bir liste ortaya çıktı. Listede isimleri bulunanlar, kendileri tasfiye etmeye çalışmakla suçladıkları İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın istifa etmesini istedi.
Özdağ’dan Kavuncu’ya “FETÖ’cü” suçlaması
Akşener, Koray Aydın'a sahip çıkarak muhalif isimlere "Partiye zarar vermeyin” dedi. Liste kriziyle ilgili tartışmalar devam ederken, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, bir televizyon programında dikkat çekici söylemlerde bulundu. Özdağ, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya “FETÖ’cü” dedi. Akşener’i, yerel seçimlerde Kars’ta, HDP’nin kazanmasına neden olmakla suçladı.
Akşener’den Özdağ’a: “Yalancı”
Partisinin TBMM’deki grup toplantısı sonrası, Genel Başkan Meral Akşener, İYİ Parti'nin HDP ile yakınlaştığını iddia eden Ümit Özdağ’a “O çok büyük yalandır, bunu söyleyen yalancıdır. Partimize operasyon yapıyor” dedi. Akşener’in bu sözlerinin ardından parti içi karşılıklı atışmalar başladı.
İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Süleyman Sırrı Özdolap, Özdağ için “Dinozor”, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise “Truva atı” ifadelerini kullandı.
“Operasyon arayanlar tezgahı kuranlara baksın”
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, “Partiye operasyon yapıyor” diyen Meral Akşener’e, “Parti içerisinde operasyon arayanlar İYİ Parti'nin son iki kongresinde kirli tezgahları kurgulayanlara, iş birlikçilerine ve bombanın pimini ilk çekenlere baksınlar” şeklinde cevap verdi.
Çıray, Akşener’i hedef aldı
‘Oy verilmeyecekler listesi’nde adı geçen İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Akşener’e, “Bir operasyon varsa bunu ‘listedekiler seçilmeyecek’ diyerek kara listeyi çıkaranlar, onu organize edenler başlatmıştır” dedi.
“Operasyonlara çanak tutuyorlar”
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, parti içindeki muhalif isimler için “Arkadaşlar, kongreden çıkan duygusal tepkilerini, operasyonlara destek verecek mahiyette sürdürüyorlar. Operasyonlara çanak tutmak sıkıntı verir” sözlerini kullandı.
“Etkisiz elemansın”
İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, parti içi muhalif isimlerden Aytun Çıray’a, “Diyor ki ‘Koray Aydın oyun kurdu’ işim yok da bir de seninle mi uğraşacağım? Senin için oyun kurmama gerek yok, etkisiz elemansın ve yalan konuşuyorsun” sözleriyle yüklendi.
Eski İYİ Partiliden “Sorosçu” iddiası
Son olarak ise İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, “İYİ Parti'ye bir operasyon vardır, operasyonun başı da Meral Akşener'dir” dedi ve partinin eski Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'i, “Sorosçu” olmakla suçladı.