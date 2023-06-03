İYİ Parti'de seçim sonrası istifa dalgası sürüyor

İYİ Parti Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanı Ali Pişkin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi seçimi zaferle tamamlamasının ardından muhalefet cephesindeki iç karışıklıklar alevlenerek büyüyor.
Akşener'e karşı kurultayda aday çıkarmaya hazırlanan bir grup harekete geçtiği iddiaları kulislerde konuşulurken, İYİ Parti teşkilatlarında da kopuşlar yaşanıyor.
2018 yılında İYİ Parti'de siyasete başlayan ve 2021 yılında ilçe başkanlığına atanan
Ali Pişkin
, yaptığı yazılı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.
Pişkin,
"İki yıl önce ilçe başkanlığına atandım. Geçen yıl da yapılan kongre ile ikinci dönemime seçildim. Bu süreçte güzel dostluklar edindim, güzel insanlar tanıdım. Genel seçimlerde partimiz daha önce aldığımız oydan daha fazla oy alamamış bilakis oy düşmüştür. Dolayısıyla başarı olamadığımız anlaşılmaktadır, bizim burada milletin kararına saygı duyup şahsım adına istifa müessesine başvurmamın doğal bir refleks olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra bu göreve layıkıyla ve daha yukarılara taşıyacak arkadaşlarımızın geleceğine inancım tamdır. Bu aşamadan sonra bu görevi daha sağlıklı daha başarılı yapacağımı düşünmediğim için başım dik alnım açık bir şekilde istifa ediyorum"
dedi.
Milletvekili aday adayıydı: İstifa etti
Milletvekili aday adayıydı: İstifa etti
Dün de İYİ Parti'den Bilecik Milletvekili aday adayı olan
Zafer Bozkurt,
"Muhalif partiler olarak liyakat konusu tartışmaya açılmadan siyaset yapmayı düşünmüyorum" diyerek partisinden istifa etti.
'Bizler figüran olmuşuz'
'Bizler figüran olmuşuz'
İYİ Parti Tuzla İlçe Başkanı ve milletvekili adayı
İhsan Önder Albayrak
da sosyal medya hesabından zehir zemberek sözlerle bir açıklama yayınlayarak istifa ettiğini duyurdu. Albayrak, 'şahsi menfaatlerin, davanın önüne geçtiğini' vurgulayarak, "Bizler figüran olmuşuz" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti'de Altınova İYİ Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüten ve parti yönetim kurulunda bulunan
Murat Çakır
, görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çakır, "2 yıldır görev yapmış olduğum Altınova İYİ Parti yönetim kurulu üyeliğinden ve ilçe başkanlığı görevinden İYİ Parti üyeliğimden istifa etmiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.
'Yol yürümenin anlamı kalmadı'
'Yol yürümenin anlamı kalmadı'
İYİ Parti'de geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Danışmanı ve eski Gaziantep İl Başkanı
Oğuz Hocaoğlu
, mevcut oy oranını korumayı başarı olarak görenlerle birlikte yol yürümenin bir anlamı olmadığını belirterek istifa ettiğini açıklamıştı. İYİ Parti Aydın Milletvekili aday adayı ve Nazilli İlçe Teşkilatı kurucusu Mehmet Reşat Taşdemir de yaptığı açıklama ile "Akşener'in başbakanlık talebi hayalden öteye gidememiştir. Güçlendirilmiş parlamenter sistem talebi çöpe gitmiştir" diyerek partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.
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16 dakika önce