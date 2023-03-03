Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bugün 12'nci kez toplanan Altılı Masa'dan yine aday çıkmadı. Muhalefet partileri, pazartesi günü yeniden görüşmeye karar verdi.

CHP'li isimler toplantıdan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik Twitter'dan paylaşımlar yaptı. İYİ Parti GİK Üyesi Tamer Kayaalp ise Kılıçdaroğlu'nu aday olarak istemediklerinin sinyalini verdi.

İYİ Parti GİK Üyesi Tamer Kayaalp yaptığı paylaşımda, "Seçmeni Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasına sıkıştırmamak için 3. aday şart oldu. 2. tura çıkan seçimi kazanır. Yoksa bir 5 sene daha ah vah eder gezeriz." ifadelerini kullandı.