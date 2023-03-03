|
Reklam
Reklam
Gündem

İYİ Parti'den alternatif aday sinyali: Yoksa bir beş sene daha ah vah ederiz

Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını belirleyemediği 12. toplantısı sonrası İYİ Parti GİK Üyesi Tamer Kayaalp'tan üçüncü aday çıkışı geldi. Kayaalp yaptığı paylaşımda, "Seçmeni Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasına sıkıştırmamak için 3. aday şart oldu. 2. tura çıkan seçimi kazanır. Yoksa bir 5 sene daha ah vah eder gezeriz." ifadelerini kullandı.

01:33 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
İYİ Parti GİK Üyesi Tamer Kayaalp

İYİ Parti GİK Üyesi Tamer Kayaalp

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bugün 12'nci kez toplanan Altılı Masa'dan yine aday çıkmadı. Muhalefet partileri, pazartesi günü yeniden görüşmeye karar verdi.

Masadaki anlaşmazlığın nedeninin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmaması olduğu iddia edildi.

CHP'li isimler toplantıdan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik Twitter'dan paylaşımlar yaptı. İYİ Parti GİK Üyesi Tamer Kayaalp ise Kılıçdaroğlu'nu aday olarak istemediklerinin sinyalini verdi.

"Ah vah ederiz"

İYİ Parti GİK Üyesi Tamer Kayaalp yaptığı paylaşımda, "Seçmeni Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasına sıkıştırmamak için 3. aday şart oldu. 2. tura çıkan seçimi kazanır. Yoksa bir 5 sene daha ah vah eder gezeriz." ifadelerini kullandı.


#Altılı Masa
#İYİ Parti
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Tamer Kayaalp
1 saat önce
default-profile-img
İYİ Parti'den alternatif aday sinyali: Yoksa bir beş sene daha ah vah ederiz
EYT kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeniden Refah Partisi: Cumhurbaşkanı adayımız Fatih Erbakan’dır
Meral Akşener hariç Altılı Masa toplantıdan gülerek ayrıldı
Özlem Gürses'ten muhalefete seçim tavsiyesi
Ekşi Sözlük'e erişim kalıcı olarak engellendi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.