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İYİ Parti’den Anayasa’ya destek sinyali
İYİ Parti’den başörtüsüne anayasal güvence getirecek değişikliğe destek sinyali geldi. Gündemi değerlendiren İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Anayasa değişikliğine İYİ Parti’nin tavrı konusunda şöyle dedi: "Biz bu konuyla ilgili komisyondaki çalışmalara katılacağız. Düzenlemenin makul bir çoğunluğun kabul edebileceği bir çerçevede yapılması gerektiğini değerlendiriyoruz."
Haber Merkezi
Haber Merkezi
4:00 . 17/01/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Kürşat Zorlu (Arşiv)

Kürşat Zorlu (Arşiv)

İYİ Parti’den başörtüsüne anayasal güvence getirecek değişikliğe destek sinyali geldi. Gündemi değerlendiren İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Anayasa değişikliğine İYİ Parti’nin tavrı konusunda şöyle dedi: "Biz bu konuyla ilgili komisyondaki çalışmalara katılacağız. Tüm vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını dikkate alan, bütün kesimleri katkı vermeye çağırabilecek, tüm vatandaşlarımızı kuşatan bir anlayışı değerlendiriyoruz. Düzenlemenin makul bir çoğunluğun kabul edebileceği bir çerçevede yapılması gerektiğini değerlendiriyoruz. Biz bu anlamda katkı vereceğiz. İktidar bu konuyu gerçekten çözmek istiyorsa, burada bir siyaset mühendisliği yoksa bizim teklifimizi dikkate almalarını kendilerine tavsiye ediyoruz."

Zorlu, DEVA Partisilideri Ali Babacan’ın Baykar'ı hedef alan sözleri için de "Ülkemiz adına güzel olan her şeyin yanındayız. Onların daha iyi yapılması noktasında da irademiz ortadadır. Sahip çıkacağız" dedi.


#İYİ Parti
#Anayasa
#Başörtüsü
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İYİ Parti’den Anayasa’ya destek sinyali
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