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ANKARA

İYİ Parti'den büyük iftira:  Halisdemir’i darbeci ilan ettiler

15 Temmuz darbesine “tiyatro” diyen CHP ve İYİ Parti iftiralarını daha ileri bir seviyeye taşıdı. İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı, şehit Ömer Halisdemir’i küstahça hedef aldı. Semih Terzi’ye sahip çıkan Sarıtaşlı, paylaştığı tweette “Asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz di mi?” yazdı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, 15 Temmuz öncesindeki programlarında “15’inden sonra işler inşallah değişecek” ve “Başbakan olacağım.” sözleri belleklere kazınmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partiden büyük iftira: ​Halisdemir’i darbeci ilan ettiler
Uğur Songül Sarıtaşlı

İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı, paylaştığı tweet ile FETÖ’cü darbeci Semih Terzi’ye sahip çıktı. Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren 15 Temmuz kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir’i hedef alan Sarıtaşlı, büyük bir hadsizliğe imza attı.

  • Sarıtaşlı paylaştığı tweette “Semih Terzi’nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz di mi?” yazdı. Sarıtaşlı attığı tweet sonrasında yoğun tepki aldı ve bunun üzerine önce Twitter üzerindeki şahsi hesabından söz konusu paylaşımı sildi. Sarıtaşlı, Halisdemir’e yönelik çirkin saldırısına tepkiler dinmeyince bu kez de hesabını kapattı. FETÖ’cüler de daha önce yaptıkları paylaşımlarla Halisdemir’i FETÖ’cülükle suçlamıştı. Sarıtaşlı’nın FETÖ ile aynı doğrultuda açıklamalar yapması dikkat çekti.

Çürüme tepeden başladı

İYİ Parti’deki FETÖ söylemleri, önce parti üst yönetiminde fark edilmişti. FETÖ bağlantılı yöneticiler sebebiyle partide bir dönem toplu istifalar bile yaşanmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 Temmuz darbe girişimi öncesindeki bir programında “15’inden sonra işler inşallah değişecek” ifadelerini kullanmıştı. Akşener’in aynı dönemde bir televizyon röportajında “Başbakan olacağım” şeklinde konuşması belleklere kazınmıştı. Akşener, 15 Temmuz öncesinde, darbe girişimini gerçekleştirecek olan sözde Yurtta Sulh Konseyi’ne atıfta bulunur gibi “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” sözlerini katıldığı tüm miting ve toplantılarda konuşmasının bir yerinde mutlaka geçiriyordu.

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