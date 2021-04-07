İYİ Parti’den istifa eden Özdağ’dan Akşener’e: Zevzeğin kim olduğunu kamuoyu gayet iyi biliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi için “Gece yarısı bildiri yayınlamak zevzekliktir” açıklamasında bulunmuştu.

Akşener’in bu açıklamayı yaparken partisinin eski milletvekili Ümit Özdağ’a da göndermede bulunduğu iddia edilmişti.

Akşener'e 'zevzek' yanıtı

Bu iddiaya ilişkin Independent Türkçe’nin sorusuna yanıt veren Özdağ, “Zevzeğin kim olduğunu Türk kamuoyu gayet iyi biliyor” dedi.

Özdağ, bildiride 1 numaralı imzacı olarak yer alan ve metni hazırlayan kişi olduğu iddia edilen Ergun Mengi’nin danışmanı olduğu iddiasını da yalanladı. "Ben kendisiyle tanışmam. Benim danışmanım değil" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Amirallerin bildirisi için “Altına imzamı atıyorum” diyen İYİ Partili Çıray’dan geri adım: Zamanlaması ve üslubu sorunlu

GÜNDEM Amirallerin bildirisini İYİ Partili Başkan Yardımcısı Mengi hazırlamış