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POLİTİKA

İYİ Parti’den istifa eden Özdağ’dan Akşener’e: Zevzeğin kim olduğunu kamuoyu gayet iyi biliyor

İYİ Parti’den istifa eden Ümit Özdağ, 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine ilişkin ‘zevzeklik’ yorumunda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yanıt verdi. Özdağ, "Zevzeğin kim olduğunu Türk kamuoyu gayet iyi biliyor" dedi.

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İYİ Parti’den istifa eden Özdağ’dan Akşener’e: Zevzeğin kim olduğunu kamuoyu gayet iyi biliyor
Ümit Özdağ ve Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi için “Gece yarısı bildiri yayınlamak zevzekliktir” açıklamasında bulunmuştu.

Akşener’in bu açıklamayı yaparken partisinin eski milletvekili Ümit Özdağ’a da göndermede bulunduğu iddia edilmişti.

Akşener'e 'zevzek' yanıtı

Bu iddiaya ilişkin Independent Türkçe’nin sorusuna yanıt veren Özdağ, “Zevzeğin kim olduğunu Türk kamuoyu gayet iyi biliyor” dedi.

Özdağ, bildiride 1 numaralı imzacı olarak yer alan ve metni hazırlayan kişi olduğu iddia edilen Ergun Mengi’nin danışmanı olduğu iddiasını da yalanladı. "Ben kendisiyle tanışmam. Benim danışmanım değil" ifadelerini kullandı.

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