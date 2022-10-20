İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'hamburger' göndermesi

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AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP Türkiye'ye husumet besleyenlerle kucaklaşıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP kucaklaşmayı ve kamplaşmayı yanlış anlıyor. Onlar Türkiye'ye husumet besleyenlerle kucaklaşıyorlar, vatandaşlarımızın bir kısmıyla her bir vesileyle bir başkasıyla kamplaşmaya, kutuplaşmaya gidiyorlar. Onlar vesayetle kucaklaşmayı seviyorlar, milletin değerleriyle kutuplaşmayı benimsiyorlar." dedi.