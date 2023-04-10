İYİ Parti'den milletvekili adayı gösterilen Salim Ensarioğlu'nun Öcalan'a ev hapsi istediği ortaya çıktı

Terörist başı Öcalan'a ev hapsi isteyen Salim Ensarioğlu İYİ Parti'den milletvekili adayı gösterildi.
Siyasi partiler milletvekili aday listelerini geçtiğimiz gün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.
Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti seçime CHP listelerinden girerken İYİ Parti seçimlere ortak listeyle girmek yerine kendi adaylarını çıkardı.
YSK'ya aday listesini sunan İYİ Parti'de dikkat çeken isimler vardı.
Salim Ensarioğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili adayı gösterilirken oğlu Vejdin Ensarioğlu da yine aynı partiden Diyarbakır 1'nci sıradan listelere girdi.
Terörist başına ev hapsi istemiş
HDP'ye yakınlığıyla bilinen Ensarioğlu'nun, yıllar önce terörist başı Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı skandal açıklamalar ortaya çıktı. Ensarioğlu'nun 2013'te verdiği bir röportajda terörist başı Öcalan'a ev hapsi istediği belirlendi.
"Öcalan villada da oturabilir"
Salim Ensarioğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde: