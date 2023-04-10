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İYİ Parti'den milletvekili adayı gösterilen Salim Ensarioğlu'nun Öcalan'a ev hapsi istediği ortaya çıktı

İYİ Parti'den İstanbul 2. Bölge 2'nci sıradan milletvekili adayı gösterilen Salim Ensarioğlu'nun terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsi istediği ortaya çıktı. BDP'nin kapatıldığı dönemde açıklamalarda bulunan Ensarioğlu'nun, "Halkın BDP'ye verdiği oyların yüzde 95'i Öcalan'a veriliyor. Netice olarak lider odur. Bana göre Öcalan'a daha ılımlı işte bir ev hapsi gibi imkan tanınarak, ister televizyonla, ister telefonla, görüntülü, görüntüsüz, gibi bir ortam sağlanması gerekir. Öcalan tripleks dairede de oturabilir, villada da oturabilir. Yanına sekreter, danışman ve teknolojik imkanlar da tanınmalıdır." dediği belirlendi.

09:57 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Terörist başı Öcalan'a ev hapsi isteyen Salim Ensarioğlu İYİ Parti'den milletvekili adayı gösterildi.

Terörist başı Öcalan'a ev hapsi isteyen Salim Ensarioğlu İYİ Parti'den milletvekili adayı gösterildi.

Siyasi partiler milletvekili aday listelerini geçtiğimiz gün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti seçime CHP listelerinden girerken İYİ Parti seçimlere ortak listeyle girmek yerine kendi adaylarını çıkardı.

YSK'ya aday listesini sunan İYİ Parti'de dikkat çeken isimler vardı.

Salim Ensarioğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili adayı gösterilirken oğlu Vejdin Ensarioğlu da yine aynı partiden Diyarbakır 1'nci sıradan listelere girdi.

Terörist başına ev hapsi istemiş

HDP'ye yakınlığıyla bilinen Ensarioğlu'nun, yıllar önce terörist başı Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı skandal açıklamalar ortaya çıktı. Ensarioğlu'nun 2013'te verdiği bir röportajda terörist başı Öcalan'a ev hapsi istediği belirlendi.

O dönem kapatılan BDP'ye verilen oylarla ilgili konuşan Ensarioğlu,
"Halkın BDP'ye verdiği oyların yüzde 95'i Öcalan'a veriliyor. Bu nedenle Kandil'de başka yerler de Öcalan'a uyuyor. Netice olarak lider odur."
dedi.

"Öcalan villada da oturabilir"

Salim Ensarioğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Halkın BDP'ye verdiği oyların yüzde 95'i Öcalan'a veriliyor. Bu nedenle Kandil'de başka yerler de Öcalan'a uyuyor. Netice olarak lider odur. Bana göre Öcalan'a daha ılımlı işte bir ev hapsi gibi imkan tanınarak, ister televizyonla, ister telefonla, görüntülü, görüntüsüz, gibi bir ortam sağlanması gerekir. Netice itibarı ile bizim sorunumuz, Öcalan'ın 100 metre karede mi, 200 metre karede mi oturduğu değildir. Bizim temel sorunumuz bu olayın çözülmesidir. Birbirimizi böyle çocuksu hareketlerle, işte yok biz burada tutarız, gibi meseleler değildir. Mesele, bu olayın çözülmesidir. Durum böyle olduğuna göre o zaman Öcalan tripleks dairede de oturabilir, villada da oturabilir. Yanına sekreter, danışman ve teknolojik imkanlar gibi imkanlar da tanınmalıdır. Bu olayın bir an önce bitmesi için ne gerekiyorsa yapılmalıdır."

Yedili Masa'da yeni kaosun ayak sesleri: Baraj altında kaldıklarını itiraf eden İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'Yine mi başa döndük' paylaşımı
Yedili Masa'da yeni kaosun ayak sesleri: Baraj altında kaldıklarını itiraf eden İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'Yine mi başa döndük' paylaşımı

Yedili Masa'da yaşanan krizlere akşam saatlerinde bir yenisi daha eklendi. Adaylık savaşları sırasında dağılan ve üç gün sonra yeniden 'şartlı' olarak bir araya gelen masa, bu kez de koltuk paylaşımında birbirine düştü. İYİ Partili Aytun Çıray'ın "Yine mi başa döndük" paylaşımı, ortaklar arasında patlak veren 'liste' krizini gözler önüne serdi. Çıray dakikalar sonra yaptığı açıklamada ise vekil adaylığından vazgeçtiğini ve partisinin baraj altında kalan oylarını artırmak için çalışacağını söyledi. Aynı dakikalarda İYİ Parti'den milletvekili olmak için Demre Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Okan Kocakaya da temayül yoklamasında hile yapıldığı iddiasıyla aday adaylığından çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

#Salim Ensarioğlu
#İYİ Parti
#Öcalan
2 saat önce
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