İYİ Parti’den Muğla teşkilatına "Özdağ’a destek verdin" baskısı: İstifaya zorladılar

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun “FETÖ'cü” olduğu yönünde iddialarda bulunması ve Akşener yönetimine eleştiriler getirmesi üzerine partiden ihraç edilmişti.

GÜNDEM Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin karar mahkemece iptal edildi

İYİ Parti Disiplin Kurulu’nun verdiği karar, dün Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ‘ihraca sevk işleminin usul ve şekle aykırı’ olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Muğla teşkilatını ziyaret edeceğini açıklamıştı

Kararın ardından açıklama yapan Özdağ, sözlerinin arkasında olduğunu belirterek “Muğla’ya yola çıkacağım. Muğla İYİ Parti İl Başkanı Hanımefendiye bizzat giderek bu süreçte, sağlam duran, doğru duran hanımefendiye yüz yüze de teşekkürlerimi ifade edeceğim” demişti.

GÜNDEM Özdağ’ın ihracına mahkemeden ret: Sözlerimin arkasındayım

Muğla İYİ Parti İl Başkanı İncilay Şekerdağ, İYİ Parti vekili Metin Ergun’un yönetimini istifaya zorladığını söyledi. Şekardağ yaptığı açıklamada, “Ümit Özdağ’ın ziyaretinin önüne geçilmesi için yönetimimiz istifalar ile düşürülmeye çalışılıyor. Milletvekilimiz Metin Ergun beyin bu konuda üyelerimize istifa edin baskısı var. Ümit beyin partiye alınması engellenirse evimizde ağırlarız” dedi.

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Metin Ergun

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ise, bu sözlere “Akşam saatlerine kadar Bodrum ilçesinde esnaf gezisindeydim. İstifalar konusunda hiç bir bilgim yok” diyerek cevap verdi.

OYNAT 02:52 İyi Parti’den ihraç edilen Ümit Özdağ: Buğra Kavuncu’nun ailesindeki herkes FETÖ’cü ve FETÖ aleyhinde bir tane açıklaması yok İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ, 'Büyük amca Enver Altaylı hapishanede. FETÖ ile iç içe geçmiş bir ilişki ağı var. Damadı FETÖ'cü... Kızını örgütün ikinci adamı istemeye geliyor. Kardeşi, o da FETÖ'cü. Amca, FETÖ iltisaklı. Küçük dayı ve eniştesi de FETÖ'cü. Bütün bu ilişkiler ağı içerisinde tertemiz bir Buğra Kavuncu var, hiç örgütle ilişkisi olmayan... Peki Buğra Kavuncu'nun FETÖ'nün aleyhine bir tek açıklaması var mı? Yok...' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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