İYİ Parti’den Muğla teşkilatına "Özdağ’a destek verdin" baskısı: İstifaya zorladılar

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun “FETÖ'cü” olduğu yönünde iddialarda bulunması ve Akşener yönetimine eleştiriler getirmesi üzerine partiden ihraç edilmişti.
İYİ Parti Disiplin Kurulu’nun verdiği karar, dün Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ‘ihraca sevk işleminin usul ve şekle aykırı’ olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
Muğla teşkilatını ziyaret edeceğini açıklamıştı
Kararın ardından açıklama yapan Özdağ, sözlerinin arkasında olduğunu belirterek “Muğla’ya yola çıkacağım. Muğla İYİ Parti İl Başkanı Hanımefendiye bizzat giderek bu süreçte, sağlam duran, doğru duran hanımefendiye yüz yüze de teşekkürlerimi ifade edeceğim” demişti.
Muğla İYİ Parti İl Başkanı İncilay Şekerdağ, İYİ Parti vekili Metin Ergun’un yönetimini istifaya zorladığını söyledi. Şekardağ yaptığı açıklamada, “Ümit Özdağ’ın ziyaretinin önüne geçilmesi için yönetimimiz istifalar ile düşürülmeye çalışılıyor. Milletvekilimiz Metin Ergun beyin bu konuda üyelerimize istifa edin baskısı var. Ümit beyin partiye alınması engellenirse evimizde ağırlarız” dedi.
İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ise, bu sözlere “Akşam saatlerine kadar Bodrum ilçesinde esnaf gezisindeydim. İstifalar konusunda hiç bir bilgim yok” diyerek cevap verdi.