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İYİ Parti'den Mustafa Sandal'a Beşiktaş Belediye Başkanı adaylığı için teklif

İYİ Parti, 31 Mart'ta yapılması planlanan seçimlerde 81 ilde tek başına yarışacağını ilan etmesinin ardından adaylarını yavaş yavaş belirlemeye başladı. Son olarak şarkıcı Mustafa Sandal'ın Beşiktaş Belediye Başkan adayı olacağı iddia edildi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sandal'a, Beşiktaş Belediye Başkanlığı adaylığını teklif ettiğini doğruladı. Üçok, "Mustafa Sandal’ın Beşiktaş Belediye Başkanı olmasından büyük mutluluk duyarım" dedi.

15:06 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mustafa Sandal - Meral Akşener (Arşiv)

Mustafa Sandal - Meral Akşener (Arşiv)

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde ağır bir yenilgi alan muhalefet kanadı hezimet için topu birbirine attı.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda (GİK), yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarını göstereceğini açıkladı.

İYİ Parti'nin 'yerel seçim' kararına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Kurduğumuz ittifak seçimden sonra zaten bitti" dedi.

31 Mart'ta yapılması planlanan seçimler için çalışmalarını sürdüren İYİ Parti'nin adaylarıyla ilgili iddialar sıkça gündeme geliyor.

Sandal'dan Akşener'e ziyaret

Son olarak şarkıcı Mustafa Sandal'ın İYİ Parti'nin adaylarından biri olacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.

15 Eylül'de Akşener'i ziyaret eden Sandal'ın, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinden başkan adayı olacağı öne sürüldü.

Sandal düşünmek için süre istedi

Sandal'ın ise şu ana kadar teklife yanıt vermeyip Akşener'den düşünmek için süre istediği öğrenildi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok

İYİ Parti'den iddialara doğrulama

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, kulis bilgisini doğrulayarak,
"Mustafa bey, genel başkanımızı ziyaret etti. Görüşmede bu konular konuşuldu. Kendisinin Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmasını çok isteriz. Başkanlık divanımız kararı verecektir. İnşallah Sayın Sandal, Beşiktaş adayımız olur. Kendisini sonuna kadar destekleyeceğim"
dedi.


Levent Gültekin'den bomba iddia: Akşener beni arayıp "İmamoğlu ve Mansur Yavaş kendilerini ne halt zannediyor" dedi
Levent Gültekin'den bomba iddia: Akşener beni arayıp "İmamoğlu ve Mansur Yavaş kendilerini ne halt zannediyor" dedi

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Gültekin, YouTube kanalında önemli iddialarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı bir telefon görüşmesini anlatan Gültekin, "Meral Hanım beni aradı. 'Ya bu Ekrem İmamoğlu ve Mansur yavaş kendini ne halt zannediyor ki belediye paralarıyla anket yaptırıp kendilerini cumhurbaşkanı adayı gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum.' dediğini söyledi." ifadelerini kullandı. Meral Akşener'in kamuoyu oluşturmak için kendisini aradığını anlatan Gültekin, "İki gün sonra Meral Hanım İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetti. Ben de aradım hemen. Dedim ki. 'Abla dün bana ne söyledin, şimdi ne söylüyorsun?' Evladım siyasetçilerin kamuoyu önünde söylediklerine pek itibar etme.' dedi. Burada oyun dönüyor. Meral Hanım'ın bir görevi vardı. Kemal Bey'in adaylığını engellememek ama dışarıda yıpratmak." diye konuştu.








#Mustafa Sandal
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#İYİ Parti
#Beşiktaş
#Ahmet Zeki Üçok
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