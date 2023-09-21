İYİ Parti'den Mustafa Sandal'a Beşiktaş Belediye Başkanı adaylığı için teklif

Mustafa Sandal - Meral Akşener (Arşiv)
14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde ağır bir yenilgi alan muhalefet kanadı hezimet için topu birbirine attı.
İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda (GİK), yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarını göstereceğini açıkladı.
İYİ Parti'nin 'yerel seçim' kararına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Kurduğumuz ittifak seçimden sonra zaten bitti" dedi.
31 Mart'ta yapılması planlanan seçimler için çalışmalarını sürdüren İYİ Parti'nin adaylarıyla ilgili iddialar sıkça gündeme geliyor.
Sandal'dan Akşener'e ziyaret
Son olarak şarkıcı Mustafa Sandal'ın İYİ Parti'nin adaylarından biri olacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.
15 Eylül'de Akşener'i ziyaret eden Sandal'ın, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinden başkan adayı olacağı öne sürüldü.
Sandal düşünmek için süre istedi
Sandal'ın ise şu ana kadar teklife yanıt vermeyip Akşener'den düşünmek için süre istediği öğrenildi.