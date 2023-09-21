İYİ Parti'den Mustafa Sandal'a Beşiktaş Belediye Başkanı adaylığı için teklif

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Gültekin, YouTube kanalında önemli iddialarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı bir telefon görüşmesini anlatan Gültekin, "Meral Hanım beni aradı. 'Ya bu Ekrem İmamoğlu ve Mansur yavaş kendini ne halt zannediyor ki belediye paralarıyla anket yaptırıp kendilerini cumhurbaşkanı adayı gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum.' dediğini söyledi." ifadelerini kullandı. Meral Akşener'in kamuoyu oluşturmak için kendisini aradığını anlatan Gültekin, "İki gün sonra Meral Hanım İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetti. Ben de aradım hemen. Dedim ki. 'Abla dün bana ne söyledin, şimdi ne söylüyorsun?' Evladım siyasetçilerin kamuoyu önünde söylediklerine pek itibar etme.' dedi. Burada oyun dönüyor. Meral Hanım'ın bir görevi vardı. Kemal Bey'in adaylığını engellememek ama dışarıda yıpratmak." diye konuştu.