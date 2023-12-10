İYİ Parti'den teşkilatlara 'CHP' uyarısı: El altından görüşmeyin

“Özellikle bugün ve önümüzdeki bir kaç günlük süre zarfında bazı siyasi partilerin il ve ilçe başkanlıklarından seçim ittifakı konusunda görüşme istişare vb. başlıklar altında manipülasyon ve provokasyon maksatlı bir araya gelme tekliflerinin geldiği/geleceği anlaşılmaktadır. Bu sebeple il ve ilçe başkanlıklarımıza gelen bu tekliflerin reddedilmesiyle birlikte, ilgili teşkilat koordinatörümüze de durumun aktarılması önemle rica olunur.”