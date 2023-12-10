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İYİ Parti'den teşkilatlara 'CHP' uyarısı: El altından görüşmeyin

81 ilde müstakil adaylarla seçimlere gireceklerini ve her hangi bir ittifaka dâhil olmayacaklarını ilân eden İYİ Parti yönetimi, herhangi bir partiden ittifak konusunda gelecek görüşme ve istişare talepleri konusunda teşkilatları uyardı.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:46 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Meral Akşener
Meral Akşener

Yerel seçimlere tek başına girme kararı alan İYİ Parti, teşkilatlara yazı göndererek "CHP ile el altından görüşmeyin" talimatı verdi.


"Seçim ittifakı teklifleri gelebilir"


İYİ Parti yönetimince teşkilatlara gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:


“Özellikle bugün ve önümüzdeki bir kaç günlük süre zarfında bazı siyasi partilerin il ve ilçe başkanlıklarından seçim ittifakı konusunda görüşme istişare vb. başlıklar altında manipülasyon ve provokasyon maksatlı bir araya gelme tekliflerinin geldiği/geleceği anlaşılmaktadır. Bu sebeple il ve ilçe başkanlıklarımıza gelen bu tekliflerin reddedilmesiyle birlikte, ilgili teşkilat koordinatörümüze de durumun aktarılması önemle rica olunur.”



#İYİ parti
#CHP
#teşkilat
8 dakika önce
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