Gündem İYİ Partili Ağıralioğlu Akşenerin Netanyahu benzetmesini savundu Bu siyasi eleştiridir
POLİTİKA

İYİ Partili Ağıralioğlu Akşener'in Netanyahu benzetmesini savundu: Bu siyasi eleştiridir

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetmesini savundu. Ağıralioğlu, "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadesinin 'siyasi eleştiri' olduğunu ve bunda bir hakaret bulunmadığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Ağıralioğlu Akşenerin Netanyahu benzetmesini savundu: Bu siyasi eleştiridir
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına dair konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, işgalci İsrail’in katliamlarının bir numaralı sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzetmişti. "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadesini kullanmıştı.

"BENZETMEDE HAKARET YOK"

HaberTürk yayınına konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Akşener'in Netanyahu benzetmesinde hakaret bulunmadığını savundu.

"BİR SİYASİ ELEŞTİRİDİR"

Ağıralioğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin başında kim olursa olsun İsrail'de masum mazlum çoluk çocuk katleden birine asla benzetmeyiz. Bir siyasi eleştiridir bu" dedi. Ağıralioğlu, Akşener'in ilgili konuşması için hazırlanan metin için "özensiz" ifadesini kullandı.

Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzetti
GÜNDEM
Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzetti

Meral Akşener’in yalan siyaseti
GÜNDEM
Meral Akşener’in yalan siyaseti

Metinleri karıştırmış: Akşener HDP'nin diliyle konuştu
GÜNDEM
Metinleri karıştırmış: Akşener HDP'nin diliyle konuştu

İYİ Parti ve HDP’den Cumhurbaşkanı Erdoğan için skandal benzetme
OYNAT 01:07
İYİ Parti ve HDP’den Cumhurbaşkanı Erdoğan için skandal benzetme
İYİ Parti lideri Akşener ve HDP'li Özsoy'un Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı skandal 'Netanyahu' benzetmesindeki benzerlik sosyal medyanın gündeminde.
Abone Ol Google News
Paketledolandırıyorlar!

Paketle
dolandırıyorlar!

​Yapılan onca uyarı işe yaramadı.
Sıcaklıklar10 derece artacak

Sıcaklıklar
10 derece artacak

​Meteoroloji son hava tahminlerini paylaştı.
Meral Akşener’in yalan siyaseti

​Son yangında iki milyon liralık kayıp var.

​İşgalci İsrail travma nedeniyle psikolojik tedavi gören çocukları katletti.
Cuma günü açılacak

Cuma günü açılacak

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin son bölümü de tamamlandı.

Meral ​Akşener'e cevabı terör mağdurları verdi.
39 hücre <br>evine operasyon

39 hücre
evine operasyon

​İzmir'deki operasyonda çok sayıda gözaltı var.
DEAŞ'a<br>şafak baskını

DEAŞ'a
şafak baskını

​İstanbul'da 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.
'Acil çağrı'<br>koduyla e-posta

'Acil çağrı'
koduyla e-posta

​HDP'ye Kobani talimatı PYD tarafından verilmiş.
‘Libya modeli’ Atina'yı korkuttu

‘Libya modeli’ Atina'yı korkuttu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, soluğu Kudüs'te aldı.
Haklının güçlü olduğu<br> bir dünya için varız

Haklının güçlü olduğu
bir dünya için varız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i eleştirdiği için ABD'den gelen tepkilere sert cevap verdi.
Özışık'lara suç duyurusu

Özışık'lara suç duyurusu

Bakan Soylu ​“hakaret ve iftira” davası açtı.
Kandil’i çökerteceğiz

Kandil’i çökerteceğiz

Gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruları yanıtladı.
Avrasya’nın ‘ticaret koridoru’ açılıyor

Avrasya’nın ‘ticaret koridoru’ açılıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılması beklenen proje ulusal ve uluslararası yük taşımacılığına köprü olacak.
Bir haftada yüzde 50 eridi

Bir haftada yüzde 50 eridi

​Kripto para borsalarında Çin ve Elon Musk çöküşü.
Ticaret Bakanlığı yasakladı

Ticaret Bakanlığı yasakladı

Etilen polimeri ithalatı 45 gün sonra durdurulacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.