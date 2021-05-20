İYİ Partili Ağıralioğlu Akşener'in Netanyahu benzetmesini savundu: Bu siyasi eleştiridir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına dair konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, işgalci İsrail’in katliamlarının bir numaralı sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzetmişti. "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadesini kullanmıştı.
"BENZETMEDE HAKARET YOK"
HaberTürk yayınına konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Akşener'in Netanyahu benzetmesinde hakaret bulunmadığını savundu.
"BİR SİYASİ ELEŞTİRİDİR"
Ağıralioğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin başında kim olursa olsun İsrail'de masum mazlum çoluk çocuk katleden birine asla benzetmeyiz. Bir siyasi eleştiridir bu" dedi. Ağıralioğlu, Akşener'in ilgili konuşması için hazırlanan metin için "özensiz" ifadesini kullandı.