İYİ Partili Ağıralioğlu Akşener'in Netanyahu benzetmesini savundu: Bu siyasi eleştiridir

Bakan Soylu: Görevimi yapamadığımı düşündüğüm an istifa ederim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT'de katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu:



-Görevimi yapamadığımı düşündüğüm an istifa ederim. Bırakın bu ülkeye ihanet etmeyi, işimi yapamadığımı düşündüğüm an bir dakika koltukta kalan namussuzdur. Bu kadar basit. Bu ülke büyük ülke.



-Bataklık operasyonunda 2 uyuşturucu baronu yakalandı. Bataklık operasyonunun içerisinde FETÖ var ve buna ulaştık. Bataklık operasyonunun içerisinde bu resimdekiler de var.



-FETÖ'cülerin kayığına binen bir ana muhalefet partisi genel başkanı olabilir mi?



-CHP'li Özgür Özel saat kaçta konuşuyor? Böyle bir kaset çıkacak bilginiz olsun, diyor. Her şeyi kurgulamışlar.



-Kimler Osman Kavala'nın tahsilatçılığını yaptı? Bunların hepsi yakında ortaya çıkacak. Devlet kaydını tutar. Yarına bırakır ama yanına bırakmaz.



-Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ile birlikte 15 Temmuz'un failidir.