İYİ Partili Aytun Çıray Kızılay'ı hedef aldı

Türkiye son bir haftadır yurdun dört bir tarafında çıkan orman yangınlarıyla boğuşuyor. Gelişmeler üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan muhalefet partileri, asılsız ithamlarla yangınla mücadele çalışmalarını ve hükümeti hedef alıyor.

MUHALEFETTEN YENİ ALGI

Son olarak İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray tarafından Kızılay hedef alındı. Sosyal medya hesabından "Bu kadar ev yanıyor ve insanlarımız tahliye ediliyor. Yardım etmesi, yardımları koordine etmesi gereken Kızılay nerede?" paylaşımında bulunan Çıray, Kızılay'ın yangından etkilenenlere destek vermediği algısı oluşturmaya çalıştı.

Kızılay, Milas'ta vatandaşlara ve yangını söndürmek için görev yapan ekiplere akşam yemeği dağıtıyor.

KIZILAY'DAN ÇIRAY'A CEVAP

Çıray'ın bu sözlerine Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık "Sayın Aytun Çıray. 7 il 52 noktada 2.408 Kızılaycı ile şu ana kadar 184.931 kişiye beslenme ve insani destek sağladık. TAMP çerçevesinde paydaşlarımızla koordineyiz. Bir hekim olarak gönüllümüz olmak isterseniz +1 sizinle daha güçlü oluruz. Saygılar" yanıtını vererek Kızılay'ın yürüttüğü çalışmalarla bilgi verdi.

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PAYLAŞIMINI KALDIRMADI

Bu cevap üzerine Çıray, tweetini silmeden "Açıklamanız için teşekkür ederim. Buna memnun oldum" geri dönüşünü yaptı.

Marmaris