Gündem İYİ Partili Aytun Çıray Kızılayı hedef aldı
POLİTİKA

İYİ Partili Aytun Çıray Kızılay'ı hedef aldı

Muhalefet, asılsız iddialarla orman yangınlarıyla mücadeleyi hedef almaya devam ediyor. İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Kızılay'ı hedef gösterdi. Yangınların başlangıcından bu yana 7 il 52 noktada 2 bin 408 gönüllü ile şu ana kadar 184 bin 931 kişiye beslenme ve insani destek sağlayan Kızılay'ın çalışmalarını görmezden gelen Çıray, "Kızılay nerede?" sorusunu yönelterek algı oluşturmaya çalıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Aytun Çıray Kızılayı hedef aldı
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray

Türkiye son bir haftadır yurdun dört bir tarafında çıkan orman yangınlarıyla boğuşuyor. Gelişmeler üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan muhalefet partileri, asılsız ithamlarla yangınla mücadele çalışmalarını ve hükümeti hedef alıyor.

MUHALEFETTEN YENİ ALGI

Son olarak İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray tarafından Kızılay hedef alındı. Sosyal medya hesabından "Bu kadar ev yanıyor ve insanlarımız tahliye ediliyor. Yardım etmesi, yardımları koordine etmesi gereken Kızılay nerede?" paylaşımında bulunan Çıray, Kızılay'ın yangından etkilenenlere destek vermediği algısı oluşturmaya çalıştı.

Kızılay, Milas'ta vatandaşlara ve yangını söndürmek için görev yapan ekiplere akşam yemeği dağıtıyor.
Kızılay, Milas'ta vatandaşlara ve yangını söndürmek için görev yapan ekiplere akşam yemeği dağıtıyor.

KIZILAY'DAN ÇIRAY'A CEVAP

Çıray'ın bu sözlerine Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık "Sayın Aytun Çıray. 7 il 52 noktada 2.408 Kızılaycı ile şu ana kadar 184.931 kişiye beslenme ve insani destek sağladık. TAMP çerçevesinde paydaşlarımızla koordineyiz. Bir hekim olarak gönüllümüz olmak isterseniz +1 sizinle daha güçlü oluruz. Saygılar" yanıtını vererek Kızılay'ın yürüttüğü çalışmalarla bilgi verdi.

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CHP’lilerin 'TOMA' algısı kısa sürdü: Yangınlarda aktif rol oynuyorlar
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PAYLAŞIMINI KALDIRMADI

Bu cevap üzerine Çıray, tweetini silmeden "Açıklamanız için teşekkür ederim. Buna memnun oldum" geri dönüşünü yaptı.

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Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek uçak ve helikopterlerin söndürme çalışmaları sürerken 'insanlar yanıyor uçak gönderin' videosu çekti
OYNAT 00:33
Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek uçak ve helikopterlerin söndürme çalışmaları sürerken 'insanlar yanıyor uçak gönderin' videosu çekti
Antalya'nın pek çok noktasında çıkan yangınlarla mücadele hem havadan hem de karadan ekiplerin müdahalesiyle sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, havadan uçak ve helikopterlerin yangına müdahale ettiği Gündoğmuş Köyü'nde video çekti. Bölgede uçak ve helikopter olmadığını ima eden Böcek 'İnsanlar yanıyor' dedi. Köyden vatandaşın çektiği videolarda ise uçak ve helikopterlerin yangına müdahale anı açıkça görülüyor.
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