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İYİ Partili isim adaylıktan çekilip Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı

Yerel seçimler yaklaştıkça muhalefet kanadındaki krizler de artmaya başladı. Son kriz dalgası ise İYİ Parti'de yaşandı. İYİ Parti'den Konya'nın Halkapınar İlçe Belediye Başkan Adayı olan Ayhan Dinçer, adaylıktan çekildiğini açıklayarak Cumhur İttifakı adayı Mehmet Bakkal'a destek vereceğini açıkladı.

18:20 - 15/02/2024 Perşembe
IHA
Ayhan Dinçer'den (solda) Cumhur İttifakı adayına destek.
Ayhan Dinçer'den (solda) Cumhur İttifakı adayına destek.

İYİ Parti'den Konya'nın Halkapınar İlçe Belediye Başkan Adayı olan Ayhan Dinçer, adaylıktan çekildiğini ve Cumhur İttifakı adayı Mehmet Bakkal'ı destekleyeceğini açıkladı.

"Taşın altına elimizi değil gövdemizi koyacağız"

İYİ Parti Halkapınar Belediye Başkan Adayı Ayhan Dinçer, adaylıktan çekildiğini açıklayarak Cumhur İttifakı adayı Mehmet Bakkal'a destek vereceğini açıkladı. Ayhan Dinçer, bundan böyle Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Bakkal ile yol yürüyeceğini söyledi. Hizmetin ve gücün Cumhur İttifakı ile geleceğini belirten Ayhan Dinçer, “Birlikte daha güçlüyüz. Halkapınar ve Dereyüzü için canla başla çalışacağız. Taşın altına elimizi değil gövdemizi koyacağız” diye konuştu.



#Cumhur İttifakı
#Destek
#İYİ Parti
#Konya
#Belediye Başkan Adayı
#Ayhan Dinçer
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