İYİ Parti’de aday kıtlığı

CHP’ye kapıları kapatarak 2019’un aksine seçimlere Türkiye genelinde kendi adayları ile katılan İYİ Parti, bu doğrultuda bazı büyükşehir illerde adaylarını kamuoyuna duyurdu. Ancak adayını bekleyen adresler konusunda Genel Merkez’de “Yeterli seviyede aday bulamıyoruz” değerlendirmeleri yapılıyor. Parti, tanınmış, yarışa ortak olabilecek, çekişmeli isim arayışında. İllerdeki ve ilçelerdeki adaylarını tamamlamayı planlayan İYİ Parti eksik olan yerler için politika değişikliğine gitmeye de hazır. Daha önce CHP kökenli ve ana muhalefet ile anılan isimlere mesafe koyan İYİ Parti son gelişmeler üzerine CHP’li aday istememe politikasını da askıya aldı.