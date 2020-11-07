İYİ Partili Erdem'e bir istifa çağrısı daha

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in, FETÖ lideri Fethullah Gülen'e methiyeler düzdüğü, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi vatandaşlara direnmeme çağrısı yaptığı ve HDP ile Abdullah Öcalan’a yönelik ‘övgü’ dolu tweetler atması partililerde tepkilere neden olmuştu.
İYİ Partililer Bahadır Erdem'e tepkili
Peş peşe istifa çağrılarının yapıldığı Erdem'e bir tepki de İYİ Parti'nin Çankaya teşkilatından geldi. İYİ Parti Çankaya İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Güniz Üpçin, Erdem'e istifa etmesi için çağrıda bulundu.
"Menfaat milli şuurun önüne geçebiliyor"
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Üpçin, "İyi Parti’de PKK ve FETÖ destekçisi Erdem Genel Başkan Yardımcısı olabilmiş. Günlerdir il ve ilçe başkanlarından tepki bekledik. Maalesef kişilerde menfaat milli şuurun önüne geçebiliyor. İYİ Parti Çankaya İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak, bu zihniyette birinin genel başkan yardımcısı olmasını görmezden gelecek kadar milli duygularımı kaybetmedim. Bahadır Erdem görevden alınmalıdır" dedi.