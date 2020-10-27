İYİ Partili il başkanları Özdağ'ın ihracı için dilekçe verdi

İYİ Parti'de 81 il başkanı, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracı için genel merkeze dilekçelerini teslim etti.
Ortak açıklama yaptılar
Genel merkez önünde il başkanları adına bir konuşma yapan İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, "Ülkenin gündemi bu kadar yoğunken, üzülerek şahitlik ediyoruz ki son bir haftadır farklı gündemlerle vatandaşımızın sorunları bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. Bizler adımız gibi 'iyi' olmak zorundayız. İYİ Parti ailesi olarak İstanbul İl Başkanımıza yapılan bu haksız saldırıya karşı, tüm il başkanlarımız da burada, bir irade beyanını ortaya koymak için buradayız. İl başkanları bugün kendileri bizzat ıslak imzalarını teslim etmek için genel merkezimize gelmiştir" dedi.
"Partimizin yıpranmasına müsaade etmeyeceğiz"
İl başkanına ve bundan sonraki olacak olaylara karşı bir irade beyanı ortaya koyduklarını söyleyen Öztürk, "Şu anda yaklaşık 80 il başkanımızın ıslak imzaları buradadır. Sayın Kavuncu da genel sekreterliğe ıslak imzasını veriyor. Partimizin yıpratılmasına müsaade edemeyeceğimiz için disiplin kuruluna ve genel başkanımıza gerekli imza dilekçelerimizi iletmek üzere buradayız" ifadelerini kullandı.