İYİ Partili il başkanları Özdağ'ın ihracı için dilekçe verdi

İYİ Parti'de 81 il başkanı, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracı için genel merkeze dilekçelerini teslim etti.

Ortak açıklama yaptılar

Genel merkez önünde il başkanları adına bir konuşma yapan İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, "Ülkenin gündemi bu kadar yoğunken, üzülerek şahitlik ediyoruz ki son bir haftadır farklı gündemlerle vatandaşımızın sorunları bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. Bizler adımız gibi 'iyi' olmak zorundayız. İYİ Parti ailesi olarak İstanbul İl Başkanımıza yapılan bu haksız saldırıya karşı, tüm il başkanlarımız da burada, bir irade beyanını ortaya koymak için buradayız. İl başkanları bugün kendileri bizzat ıslak imzalarını teslim etmek için genel merkezimize gelmiştir" dedi.

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"Partimizin yıpranmasına müsaade etmeyeceğiz"

İl başkanına ve bundan sonraki olacak olaylara karşı bir irade beyanı ortaya koyduklarını söyleyen Öztürk, "Şu anda yaklaşık 80 il başkanımızın ıslak imzaları buradadır. Sayın Kavuncu da genel sekreterliğe ıslak imzasını veriyor. Partimizin yıpratılmasına müsaade edemeyeceğimiz için disiplin kuruluna ve genel başkanımıza gerekli imza dilekçelerimizi iletmek üzere buradayız" ifadelerini kullandı.

OYNAT 03:49 İYİ Partili Özdağ'dan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu çıkışı: FETÖ'nün yurt dışındaki birimlerinde üst düzey görevler aldı Akşener'i uyarmıştım İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CNNTürk'te konuşan Özdağ, Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu belirterek 'Partiye ilk girmek istediği zaman Meral Akşener'i uyardım. Böylelikle kurucular arasında yer almadı. Ancak daha sonra partiye girerek sözcü oldu ardından da İstanbul il başkanı oldu. Kendisi FETÖ'nün Kazakistan'daki yapılanmasında uzun yıllar görev almış bir isim' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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