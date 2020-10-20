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Gündem İYİ Partili isimlerden Özdağa sert sözler Korkak, şerefsiz, iftiracı, truva atı
POLİTİKA

İYİ Partili isimlerden Özdağ'a sert sözler: Korkak, şerefsiz, iftiracı, truva atı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia eden İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ’a, partililer tarafından sert eleştiriler yapıldı. Özdağ için, ‘korkak’, ‘şerefsiz’ ve ‘iftiracı’ gibi ifadeler kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özdağ
Ümit Özdağ

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk’te yayınlanan programda, İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu, Kazakistan'da görev yürüttüğü derneğin FETÖ'den kapatıldığını öne sürmüştü. Özdağ ayrıca, son yerel seçimlerde HDP'nin Kars'ta kazanmaması için çabaladığını Meral Akşener'in de buna göz yumduğunu iddia ederek, “Kars’ta HDP’nin kazanacağı belliydi. Genel Başkan Akşener'i 3 defa aradım ve Kars'ta seçimlerden çekilmemizi söyledim ama sonuç alınmadı” ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Partili Buğra Kavuncu hakkındaki iddiaları yalanladı: Ümit Özdağ'ı mahkemeye vereceğim
GÜNDEM
İYİ Partili Buğra Kavuncu hakkındaki iddiaları yalanladı: Ümit Özdağ'ı mahkemeye vereceğim

Bu sözlerin ardından İYİ Partili isimlerden Özdağ’a sert tepkiler geldi. Özdağ’ı truva atı olmak suçlayan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Sayın Meral AKŞENER ve İYİ Parti ne zaman yükselişe geçip, ülke siyasetine hükmetmeye başlasa, Truva Atları devreye giriyor. Ne yaparsa yapsınlar, hangi karanlık güçleri devreye sokarsa soksunlar başaramayacak, İYİ Parti iktidarını engelleyemeyecekler” dedi.

İyi Partili Mehmet Aslan da Özdağ’ı dava arkadaşlarını satmakla suçladı. Aslan, Özdağ için “Meclisteki fezlekesinden korkarak masa altından el sıkışmak korkak insanların karakteridir! Bu yüzden de dava arkadaşlarını satmak, iftira atmak tek kelimeyle karaktersizliktir! İddiasını ispatlayamayan şerefsizdir!” dedi.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Süleyman Sırrı Özdolap da, O kadar kolay yetişmiyorlar... Evlatlarımızı dinozorlara, iftiralara kurban ettirmeyiz. "Müddei, iddiasını ispat etmek durumundadır." diyerek, Buğra Kavuncu’yla birlikte olduğu bir fotoğraf paylaştı.

İYİ Partili Özdağ: Kars'ta MHP'yi desteklemek için Akşener'i üç kez aradım ama yanaşmadı HDP kazandı
OYNAT 00:58
İYİ Partili Özdağ: Kars'ta MHP'yi desteklemek için Akşener'i üç kez aradım ama yanaşmadı HDP kazandı
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, yerel seçimler sürecinde Kars'ta MHP'ye destek verilmesi için çabaladığını ancak başarılı olamadığını söyledi. CNNTürk'te konuşan Özdağ, konuyla ilgili Genel Başkan Meral Akşener'i üç kez aradığını belirterek 'MHP orada 1200 oyla kaybetti. Biz 900 oy almıştık' ifadelerini kullandı.
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