İYİ Partili isimlerden Özdağ'a sert sözler: Korkak, şerefsiz, iftiracı, truva atı

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk’te yayınlanan programda, İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu, Kazakistan'da görev yürüttüğü derneğin FETÖ'den kapatıldığını öne sürmüştü. Özdağ ayrıca, son yerel seçimlerde HDP'nin Kars'ta kazanmaması için çabaladığını Meral Akşener'in de buna göz yumduğunu iddia ederek, “Kars’ta HDP’nin kazanacağı belliydi. Genel Başkan Akşener'i 3 defa aradım ve Kars'ta seçimlerden çekilmemizi söyledim ama sonuç alınmadı” ifadelerini kullanmıştı.

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Bu sözlerin ardından İYİ Partili isimlerden Özdağ’a sert tepkiler geldi. Özdağ’ı truva atı olmak suçlayan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Sayın Meral AKŞENER ve İYİ Parti ne zaman yükselişe geçip, ülke siyasetine hükmetmeye başlasa, Truva Atları devreye giriyor. Ne yaparsa yapsınlar, hangi karanlık güçleri devreye sokarsa soksunlar başaramayacak, İYİ Parti iktidarını engelleyemeyecekler” dedi.

Sayın Meral AKŞENER ve İYİ Parti ne zaman yükselişe geçip, ülke siyasetine hükmetmeye başlasa,

Truva Atları devreye giriyor.



Ne yaparsa yapsınlar, hangi karanlık güçleri devreye sokarsa soksunlar başaramayacak, İYİ Parti iktidarını engelleyemeyecekler. — Dursun ATAŞ (@DursunATAS38) October 19, 2020

İyi Partili Mehmet Aslan da Özdağ’ı dava arkadaşlarını satmakla suçladı. Aslan, Özdağ için “Meclisteki fezlekesinden korkarak masa altından el sıkışmak korkak insanların karakteridir! Bu yüzden de dava arkadaşlarını satmak, iftira atmak tek kelimeyle karaktersizliktir! İddiasını ispatlayamayan şerefsizdir!” dedi.

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Meclisteki fezlekesinden korkarak masa altından el sıkışmak korkak insanların karakteridir! Bu yüzden de dava arkadaşlarını satmak, iftira atmak tek kelimeyle karaktersizliktir! İddiasını ispatlayamayan şerefsizdir! — Mehmet Aslan 🇹🇷 (@Aslnmhmt) October 19, 2020

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Süleyman Sırrı Özdolap da, O kadar kolay yetişmiyorlar... Evlatlarımızı dinozorlara, iftiralara kurban ettirmeyiz. "Müddei, iddiasını ispat etmek durumundadır." diyerek, Buğra Kavuncu’yla birlikte olduğu bir fotoğraf paylaştı.

O kadar kolay yetişmiyorlar... Evlatlarımızı dinozorlara , iftiralara kurban ettirmeyiz.

"Müddei, iddiasını ispat etmek durumundadır."@SBugraKavuncu pic.twitter.com/m1JIe06szB — Süleyman Sırrı Özdolap (@ssozdolap) October 19, 2020