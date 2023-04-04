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İYİ Partili Kavuncu iki gün öncesini unuttu: Tehdit dilini kullansaydık kongrelerimizde kavga çıkardı

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, partisinin iki gün önce yapılan temayül yoklamasında milletvekili adayları arasında çıkan yumruklu kavgayı unuttu. Katıldığı canlı yayında konuşan Kavuncu, "İki tane il kongresi geçirdik. Pazar günü temayül yoklaması vardı. Tehdit dilini kullansaydık o kongrelerde muhakkak kavgalar çıkar, hiç hoş olmayan görüntüler olurdu." ifadelerini kullandı.

14:13 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
İYİ Partili Buğra Kavuncu, "Tehdit dilini kullansaydık kongrelerimizde kavga çıkardı" açıklamasında bulundu.

İYİ Partili Buğra Kavuncu, "Tehdit dilini kullansaydık kongrelerimizde kavga çıkardı" açıklamasında bulundu.

İYİ Parti'de geçtiğimiz pazar günü Ankara 2. Bölge'deki Milletvekili adaylarının belirlenmesi için yapılan temayül yoklamasında kavga çıktı. Arbedede gazeteciler de fiziksel müdahalelere maruz kaldı.

Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Pursaklar ilçelerini temsil edecek adayın belirlenmesi için yapılan oylamada çıkan kavgada tv100 muhabiri Sibel Can'a da saldırıda bulunuldu.



Buğra Kavuncu iki gün önceki yumruklu kavgayı çabuk unuttu

Yaşanan kavganın ardından katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, İYİ Parti'nin kongrelerinde hiçbir gerginliğin çıkmadığını söyledi. İki gün önce çıkan yumruklu kavgadan söz etmeyen Kavuncu,
"İki tane il kongresi geçirdik. Pazar günü temayül yoklaması vardı. Tehdit dilini kullansaydık o kongrelerde muhakkak kavgalar çıkar, hiç hoş olmayan görüntüler olurdu."
ifadelerini kullandı.



#İYİ Parti
#Buğra Kavuncu
#İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı
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