İYİ Partili Kavuncu iki gün öncesini unuttu: Tehdit dilini kullansaydık kongrelerimizde kavga çıkardı

İYİ Partili Buğra Kavuncu, "Tehdit dilini kullansaydık kongrelerimizde kavga çıkardı" açıklamasında bulundu.
İYİ Parti'de geçtiğimiz pazar günü Ankara 2. Bölge'deki Milletvekili adaylarının belirlenmesi için yapılan temayül yoklamasında kavga çıktı. Arbedede gazeteciler de fiziksel müdahalelere maruz kaldı.
Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Pursaklar ilçelerini temsil edecek adayın belirlenmesi için yapılan oylamada çıkan kavgada tv100 muhabiri Sibel Can'a da saldırıda bulunuldu.