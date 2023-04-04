İYİ Partili Kavuncu iki gün öncesini unuttu: Tehdit dilini kullansaydık kongrelerimizde kavga çıkardı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Yedili Masa'ya fiilen dahil olması sonrası milliyetçi geçinen İYİ Parti'de iç karışıklık çıkmıştı. Partinin ağır toplarından İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, zehir zemberek açıklamalarla partisinden istifa etmişti. Bu kaoslarla boğuşan İYİ Parti'de bu kez de yumruklar konuştu. Ankara 2. Bölge'deki Milletvekili adaylarının belirlenmesi için yapılan temayül yoklamasında kavga çıktı, arbedede gazeteciler de fiziksel müdahalelere maruz kaldı.