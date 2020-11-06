İYİ Partili Kavuncu'ya "FETÖ'cü" diyen Özdağ'ın savunması istendi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik "FETÖ'cü" suçlaması nedeniyle 81 il başkanının başvurusu üzerine Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

GÜNDEM Ümit Özdağ disipline sevk edildi

Karar Özdağ'a tebliğ edildi

Merkez Disiplin Kurulu ve Meclis Disiplin Kurulu'ndan oluşan Müşterek Disiplin Kurulu toplanarak Özdağ'a ilişkin dosyayı görüştü. Özdağ'dan, iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunmasının alınması kararını veren Kurul, bu kararı kendisine tebliğ etti.

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7 gün içinde savunma yapması bekleniyor

Özdağ, tebliğin kendisine ulaşmasının ardından 7 gün içinde yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü savunma yapabilecek.

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te yayınlanan bir programda İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmiş, Kazakistan'da görev yürüttüğü derneğin FETÖ'den kapatıldığını öne sürmüştü. Gündeme oturan iddia sonrası Kavuncu telefonla canlı yayına bağlanarak hakkındaki iddiaları yalanlamış, derneğin FETÖ ile ilgisinden haberdar olmadığını belirterek Özdağ'ı mahkemeye vereceğini söylemişti.