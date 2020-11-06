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Gündem İYİ Partili Kavuncuya "FETÖcü" diyen Özdağın savunması istendi
POLİTİKA

İYİ Partili Kavuncu'ya "FETÖ'cü" diyen Özdağ'ın savunması istendi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik "FETÖ'cü" iddiasında bulunan Ümit Özdağ, disiplin kuruluna sevk edilmişti. Kurul, Özdağ'dan 7 gün içinde savunma yapmasını istedi.

Haber Merkezi DHA
Ümit Özdağ
Ümit Özdağ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik "FETÖ'cü" suçlaması nedeniyle 81 il başkanının başvurusu üzerine Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Ümit Özdağ disipline sevk edildi
GÜNDEM
Ümit Özdağ disipline sevk edildi

Karar Özdağ'a tebliğ edildi

Merkez Disiplin Kurulu ve Meclis Disiplin Kurulu'ndan oluşan Müşterek Disiplin Kurulu toplanarak Özdağ'a ilişkin dosyayı görüştü. Özdağ'dan, iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunmasının alınması kararını veren Kurul, bu kararı kendisine tebliğ etti.

İhracı istenen İYİ Parti Milletvekili Özdağ: Bir yere gitmiyorum
GÜNDEM
İhracı istenen İYİ Parti Milletvekili Özdağ: Bir yere gitmiyorum

7 gün içinde savunma yapması bekleniyor

Özdağ, tebliğin kendisine ulaşmasının ardından 7 gün içinde yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü savunma yapabilecek.

  • İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te yayınlanan bir programda İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmiş, Kazakistan'da görev yürüttüğü derneğin FETÖ'den kapatıldığını öne sürmüştü. Gündeme oturan iddia sonrası Kavuncu telefonla canlı yayına bağlanarak hakkındaki iddiaları yalanlamış, derneğin FETÖ ile ilgisinden haberdar olmadığını belirterek Özdağ'ı mahkemeye vereceğini söylemişti.

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İYİ Partili Özdağ'dan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu çıkışı: FETÖ'nün yurt dışındaki birimlerinde üst düzey görevler aldı Akşener'i uyarmıştım
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CNNTürk'te konuşan Özdağ, Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu belirterek 'Partiye ilk girmek istediği zaman Meral Akşener'i uyardım. Böylelikle kurucular arasında yer almadı. Ancak daha sonra partiye girerek sözcü oldu ardından da İstanbul il başkanı oldu. Kendisi FETÖ'nün Kazakistan'daki yapılanmasında uzun yıllar görev almış bir isim' ifadelerini kullandı.


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