İYİ Parti'li Mehmet Aslan'dan çifte provokasyon: Hem eski fotoğrafı 'anlık' diyerek paylaştı hem de '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' sözünü geri aldı

İYİ Parti kurucusu ve Genel İdare Kurulu üyesi Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından çifte provokasyona imza attı.
Aslan, paylaştığı ilk tweet'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün beş yıl önce LGBT'lilerin simgesel olarak kullandığı renklere büründüğü görüntüsünü 'anlık' notuyla paylaştı.
FETÖ'CÜLER KARŞI ÇIKTI
"15 Temmuz Şehitler Köprüsü anlık…" notuyla yapılan paylaşıma başta FETÖ'cü hesaplar olmak üzere pek çok hesap tepki gösterdi.
'BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ' DİYE DÜZELTTİ
Tepkilerin ardından Aslan, '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' ifadesini ise 'Boğaziçi Köprüsü' diye düzeltti.