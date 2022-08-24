Gündem İYİ Partili Mehmet Aslandan çifte provokasyon Hem eski fotoğrafı anlık diyerek paylaştı hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sözünü geri aldı
POLİTİKA

İYİ Parti'li Mehmet Aslan'dan çifte provokasyon: Hem eski fotoğrafı 'anlık' diyerek paylaştı hem de '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' sözünü geri aldı

İYİ Parti kurucularından Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün beş yıl önce LGBT'lilerin simgesel olarak kullandığı renklere büründüğü görüntüsünü 'anlık' notuyla paylaştı. Aslan, paylaşımında kullandığı '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' ifadesini ise 'Boğaziçi Köprüsü' diye düzeltti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Mehmet Aslandan çifte provokasyon: Hem eski fotoğrafı anlık diyerek paylaştı hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sözünü geri aldı
İYİ Parti Kurucusu Mehmet Aslan

İYİ Parti kurucusu ve Genel İdare Kurulu üyesi Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından çifte provokasyona imza attı.

Aslan, paylaştığı ilk tweet'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün beş yıl önce LGBT'lilerin simgesel olarak kullandığı renklere büründüğü görüntüsünü 'anlık' notuyla paylaştı.

FETÖ'CÜLER KARŞI ÇIKTI

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü anlık…" notuyla yapılan paylaşıma başta FETÖ'cü hesaplar olmak üzere pek çok hesap tepki gösterdi.

'BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ' DİYE DÜZELTTİ

Tepkilerin ardından Aslan, '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' ifadesini ise 'Boğaziçi Köprüsü' diye düzeltti.

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Mehmet Aslan'dan komik oy hesabı
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Mehmet Aslan'dan komik oy hesabı
İyi Partili Mehmet Aslan katıldığı programda Meral Akşener'in oyunun yüzde 7.5 değil, yüzde 17.5 olduğunu söyledi. İyi Parti'nin aldığı yüzde 10 oyunda Akşener'in olduğunu belirten Aslan'ın konuşması sosyal medyada en çok paylaşım alan videolar arasına girdi.


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