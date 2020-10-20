İYİ Partili Özdağ hakkında suç duyurusu

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu, Kazakistan'da görev yürüttüğü derneğin FETÖ'den kapatıldığını iddia etmişti. Büyük tepki toplayan açıklamaları sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te yayınlanan bir programda İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmiş, Kazakistan'da görev yürüttüğü derneğin FETÖ'den kapatıldığını öne sürmüştü. Gündeme oturan iddia sonrası Kavuncu telefonla canlı yayına bağlanarak hakkındaki iddiaları yalanladı. Derneğin FETÖ ile ilgisinden haberdar olmadığını belirten Kavuncu, Özdağ'ı mahkemeye vereceğini söylemişti.
İYİ Partili vekiller de çok konuşulan iddiaları sonrası sert bir şekilde eleştirdikleri Özdağ hakkında ‘korkak’, ‘şerefsiz’ ve ‘iftiracı’ gibi ifadeler kullanmıştı.
Akşener'den ilk açıklama
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.