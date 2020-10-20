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POLİTİKA

İYİ Partili Özdağ hakkında suç duyurusu

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu, Kazakistan'da görev yürüttüğü derneğin FETÖ'den kapatıldığını iddia etmişti. Büyük tepki toplayan açıklamaları sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
İYİ Partili Ümit Özdağ.
İYİ Partili Ümit Özdağ.

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te yayınlanan bir programda İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmiş, Kazakistan'da görev yürüttüğü derneğin FETÖ'den kapatıldığını öne sürmüştü. Gündeme oturan iddia sonrası Kavuncu telefonla canlı yayına bağlanarak hakkındaki iddiaları yalanladı. Derneğin FETÖ ile ilgisinden haberdar olmadığını belirten Kavuncu, Özdağ'ı mahkemeye vereceğini söylemişti.

İYİ Partili Buğra Kavuncu hakkındaki iddiaları yalanladı: Ümit Özdağ'ı mahkemeye vereceğim
GÜNDEM
İYİ Partili Buğra Kavuncu hakkındaki iddiaları yalanladı: Ümit Özdağ'ı mahkemeye vereceğim
  • İYİ Partili vekiller de çok konuşulan iddiaları sonrası sert bir şekilde eleştirdikleri Özdağ hakkında ‘korkak’, ‘şerefsiz’ ve ‘iftiracı’ gibi ifadeler kullanmıştı.

İYİ Partili isimlerden Özdağ'a sert sözler: Korkak, şerefsiz, iftiracı, truva atı
GÜNDEM
İYİ Partili isimlerden Özdağ'a sert sözler: Korkak, şerefsiz, iftiracı, truva atı

Akşener'den ilk açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ'ın FETÖ iddialarına yanıt verdi
OYNAT 02:26
Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ'ın FETÖ iddialarına yanıt verdi
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın kendisi hakkında ortaya attığı FETÖ'cü iddiaları ile ilgili konuştu. CNNTürk canlı yayınına bağlanan Kavuncu, kendisine yöneltilen 'Kazakistan'da yöneticilik yaptığınız derneğin daha sonra terör örgütü FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatıldığını biliyor musunuz?' sorusuna cevaben, 'Hayır bilmiyorum takip etmedim. Ben ayrıldıktan sonra ne olduğu ile ilgili bilgim yok' ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Özdağ: Kars'ta MHP'yi desteklemek için Akşener'i üç kez aradım ama yanaşmadı HDP kazandı
OYNAT 00:58
İYİ Partili Özdağ: Kars'ta MHP'yi desteklemek için Akşener'i üç kez aradım ama yanaşmadı HDP kazandı
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, yerel seçimler sürecinde Kars'ta MHP'ye destek verilmesi için çabaladığını ancak başarılı olamadığını söyledi. CNNTürk'te konuşan Özdağ, konuyla ilgili Genel Başkan Meral Akşener'i üç kez aradığını belirterek 'MHP orada 1200 oyla kaybetti. Biz 900 oy almıştık' ifadelerini kullandı.
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