İYİ Partili Rıdvan Uz'dan Ekrem İmamoğlu'nun ittifak çağrısına ret: Bundan sonra bizi aramayın

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 2024 yerel seçimlerine 81 il ve ilçede kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı. Karara ilişkin açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, "Hayırlı olsun haklarıdır her siyasi partinin ayrı isimlerle katılması haklarıdır." dedi. Seçimlere kadar köprünün altından çok su geçeceğini belirten Yavaş, "Kararlar değişir mi değişmez mi o dönemde göreceğiz." diye konuştu.