İYİ Partili Şükrü Kuleyin kendisine uzatılan mikrofonu beğenmedi: Alın şunu buradan
Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a 'geçmiş olsun' demek maksadıyla kenti ziyaret eden İYİ Parti heyeti, kendilerine mikrofon uzatan basın mensuplarına sert şekilde tepki gösterdi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Şükrü Kuleyin, A Haber mikrofonu uzatan muhabiri, "Alın şunu buradan" diyerek tersledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 11 Haziran'da belediye binası önünde aracından indiği sırada uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.
Söz konusu ziyarette Akşener'in heyetinde yer alan İYİ Parti Genel İdare Kurulu Şükrü Kuleyin, basın mensuplarını hedef aldı.
"Alın şunu buradan"
İYİ Parti heyetini görüntüleyen A Haber'e ait mikrofonu görünce tepki gösteren Kuleyin, "Alın şunu, alın şunu buradan" dedi.