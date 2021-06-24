Gündem İYİ Partili Şükrü Kuleyin kendisine uzatılan mikrofonu beğenmedi Alın şunu buradan
TRABZON

İYİ Partili Şükrü Kuleyin kendisine uzatılan mikrofonu beğenmedi: Alın şunu buradan

Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a 'geçmiş olsun' demek maksadıyla kenti ziyaret eden İYİ Parti heyeti, kendilerine mikrofon uzatan basın mensuplarına sert şekilde tepki gösterdi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Şükrü Kuleyin, A Haber mikrofonu uzatan muhabiri, "Alın şunu buradan" diyerek tersledi.

Haber Merkezi Diğer
İYİ Partili Şükrü Kuleyin kendisine uzatılan mikrofonu beğenmedi: Alın şunu buradan
İYİ Partili Şükrü Kuleyin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 11 Haziran'da belediye binası önünde aracından indiği sırada uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Söz konusu ziyarette Akşener'in heyetinde yer alan İYİ Parti Genel İdare Kurulu Şükrü Kuleyin, basın mensuplarını hedef aldı.

"Alın şunu buradan"

İYİ Parti heyetini görüntüleyen A Haber'e ait mikrofonu görünce tepki gösteren Kuleyin, "Alın şunu, alın şunu buradan" dedi.

İYİ Partili Şükrü Kuleyin kendisine uzatılan mikrofonu beğenmedi: Alın şunu buradan
OYNAT 00:31
İYİ Partili Şükrü Kuleyin kendisine uzatılan mikrofonu beğenmedi: Alın şunu buradan
Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a 'geçmiş olsun' demek maksadıyla kenti ziyaret eden İYİ Parti heyeti, kendilerine mikrofon uzatan basın mensuplarına sert şekilde tepki gösterdi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Şükrü Kuleyin, A Haber mikrofonu uzatan muhabiri, 'Alın şunu buradan' diyerek tersledi.

"Bulamadınız mı başka mikrofon"

"A Haber ile senin ne işin var" diyerek yerel basın muhabirlerine tepki gösteren Kuleyin, "Bulamadınız mı Trabzon'da başka mikrofon A Haber'e veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerle tehditvari bir üslupla konuşan Kuleyin, çevredekilerin müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı.

İYİ Parti lideri Akşener'den "Darp edilen gazeteci için konuşacak mısınız?" sorusuna cevap: Benimle ne alakası var
GÜNDEM
İYİ Parti lideri Akşener'den "Darp edilen gazeteci için konuşacak mısınız?" sorusuna cevap: Benimle ne alakası var

İYİ Parti lideri Akşener'den
OYNAT 01:10
İYİ Parti lideri Akşener'den "Darp edilen gazeteci için konuşacak mısınız?" sorusuna cevap: Benimle ne alakası var
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan'ın akrabalarının da aralarında bulunduğu saldıranlar tarafından İHA Muhabiri Mustafa Uslu hakkında kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Akşener 'Gazeteciden özür dileyecek misiniz?' sorusuna 'Benimle ne alakası var kardeşim. İlgili kişi mahkemede. Nasıl bir açıklama yapmamı arzu edersiniz?' cevabını verdi.

Abone Ol Google News
Ermenistanda öncelik ekonomik kriz

Ermenistan'da öncelik ekonomik kriz

​Rusya, Kafkaslardaki son kalesini de kaybediyor.
Instagrama yeni güncelleme

Instagram'a
yeni güncelleme

Reels çekim süresi uzatıldı.
İYİ Partili Şükrü Kuleyin kendisine uzatılan mikrofonu beğenmedi: Alın şunu buradan

​Bakan Soylu, Muşta adeta meydan okudu.

İkili ilişkiler, turizm, aşı, Karabağ ve Suriye konuları ele alındı.

​Türkiye'nin 24 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı.

​Milli Savunma Bakanı Akar'dan teröristlere gözdağı.

Göçmen teknesi alabora oldu en az 300 kişi hayatını kaybetti.

​2021 yılına devredilen hacı adaylarının kayıt hakları 2022'ye aktarıldı.

TOGG 2022'nin ekim ya da kasım ayında banttan inecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.