İYİ Partili Şükrü Kuleyin kendisine uzatılan mikrofonu beğenmedi: Alın şunu buradan

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Mehmet Özhaseki AK Parti'nin oy oranını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, her seçimde birinci olduklarını vurgulayarak, "Son seçimlerde Ankara, İstanbul'a kilitlendiği için olay biraz, sanki millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var yine" ifadelerini kullandı. CHP'li belediyelerin siyaset anlayışını da eleştiren Özhaseki, "Eğer taş üstüne taş koydularsa söyleyin. Durmadan bir açlık edebiyatı yapıyorlar ama ellerindeki imkanlarla da bakıyorsun bol bol heykel açıyorlar." dedi.