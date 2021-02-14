İYİ Parti'li Ümit Özdağ'dan Bahadır Erdem'e: Buğra Kavuncu'yu da al git

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir canlı yayında partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında "FETÖ'cü" iddiasında bulunan Ümit Özdağ, İYİ Parti'den ihraç edilmişti.

Söz konusu gelişme üzerine yargıya başvuran Özdağ, çıkan karar neticesinde partisine geri dönmüştü.

Özdağ, yeniden ihraç edileceği iddialarının ışığında sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

GÜNDEM Ümit Özdağ’ın ihracının iptaline ilişkin mahkeme kararının gerekçesi: Tüzüğe aykırı bir usul izlendi

Akşener'in yardımcısına: İstifa et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yardımcısı olan Bahadır Erdem'e Twitter hesabından çağrı yapan Özdağ, "İstifa ederek İYİ Parti'ye tek katkıyı yapmasını bekliyorum" dedi.

Yine Kavuncu'yu hedef aldı: Yanında götürmesi büyük hizmet olacaktır

Sözlerinde Kavuncu'yu da hedef alan Özdağ, "Bahadır erdem yanında akrabası Türkiyeli Buğra Kavuncu'yu götürmesi büyük hizmet olacaktır. Bu ikilinin Türk milliyetçisi olduğunu söyleyenlerin zeka veya ahlak sorunu var." ifadesini kullandı.

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Prof. Dr. Bahadır Erdem'in IYI Parti'den bir an önce istifa ederek IYI Partı'ye yapabileceği tek katkıyı yapmasını bekliyorum.Yanında akrabası Türkiyeli B.Kavuncu'yu götürmesi büyük hizmet olacaktır.Bu ikilinin Türk milliyetçisi olduğunu söyleyenlerin zeka veya ahlak sorunu var. pic.twitter.com/tWbQ1HF8rF — Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) February 14, 2021

"Hainler hep içerden çıkar"

Özdağ'ın paylaşımından kısa süre sonra Erdem, "Hayatta en büyük hainler hep içerden çıkar" paylaşımında bulundu.