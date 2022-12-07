İYİ Partili vekil hastanelik oldu: Meclis'teki kavgada Işık'ın yumruk attığı Örs'ün sol kaşı yarıldı

TBMM Genel Kurulu'nda gergin başlayan bütçe görüşmelerinde tansiyon iyice yükseldi.

Bütçenin dünkü ayağında Meclis bütçesi görüşüldü. Müzakereler sırasında, kürsüye çıkan İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz ile AK Parti vekiller arasında başlayan sözlü sataşma, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga üzerine oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Haydar Akar, oturuma 10 dakika ara verdi. Ancak gerilim daha da büyüdü.

KAŞI YARILDI

İYİ Partili Hüseyin Örs ile AK Partili Zafer Işık arasında yaşanan itişme sırasında, Işık'ın Örs'e attığı yumruk ve parmağındaki yüzük Örs'ün sol kaşında yarılmaya neden oldu. Genel Kurul'daki diğer milletvekillerinin araya girmesiyle yükselen gerilim daha fazla büyümeden önlendi.

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Hüseyin Örs, tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

TEDBİR AMAÇLI YOĞUN BAKIMDA

Daha önce kalp ameliyatı olan ve buna bağlı kalp ritim bozukluğu yaşayan Örs, Güven Hastanesi'ne kaldırıldı. Örs, tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kalp pili bittiği için kalp piline yükleme yapılan Örs’ün bilincinin açık olduğu öğrenildi. Kafasında da şişlik olan Örs'e belindeki incinme nedeniyle de MR çekildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hüseyin Örs

ZAFER IŞIK’A UZAKLAŞTIRMA

HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında ‘iffetsiz’ sözü nedeniyle kınama cezası, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık’a fiili saldırı dolayısıyla Genel Kurul’dan iki birleşim geçici çıkarma, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’a da kavgaya neden olduğu için kınama cezası verildi. Ayrıca bir milletvekilinin annesine küfür eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’e de kınama cezası verildi.

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Saygısızlık

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Gazi Meclis ayaklarını bırakalım” ifadesine tepki gösterdi. Şentop, “Meclis’imizin gazilik unvanını tesadüfen veya tarihin sadece belli bir döneminde elde etmiş olmadığını, 15 Temmuz gecesi burada kahramanca bir direnişle de bulunan arkadaşlarımız göstermiştir. Bu açıdan Meclis’imizin bu unvanına karşı saldırıyı büyük bir saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Kim yaparsa yapsın. Ayrıca TBMM'ye hürmeti olmayanların, millete herhangi bir vaadi de olamaz. Eğer bu parlamentoya saygı göstermiyorsanız, niye siyaset yapıyorsunuz, niye bu parlamentonun içinde bulunuyorsunuz?” dedi.

“KORO” TEPKİSİ

Öte yandan Şentop, bütçe görüşmelerinde yaşananlara tepki gösterdi. Şentop, “Fikre fikirle cevap verilir, gürültüyle, sıra kapaklarına vurarak, slogan atarak, koro halinde karşılık vermek sanki bir parlamentoda değil de ilkokulda öğrencilerin ortak koro faaliyeti gibi faaliyetle kürsüde hatibi konuşturmamaya çalışmak yanlış işlerdir” diye konuştu.