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ANKARA

İYİ Parti’nin kafası karışık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık için işaret beklediği 6’lı masanın ikinci büyük ortağı İYİ Parti’de de bölünmüşlük yaşanıyor. Bir kısım gönüllerinden Meral Akşener’i geçirirken, masanın adayı CHP’li olacaksa bunun Kılıçdaroğlu olması gerektiği üzerinde duranlar da var.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
İYİ Parti’nin kafası karışık
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık için işaret beklediği 6’lı masanın ikinci büyük ortağı İYİ Parti’de de bölünmüşlük yaşanıyor. Bir kısım gönüllerinden Meral Akşener’i geçirirken, masanın adayı CHP’li olacaksa bunun Kılıçdaroğlu olması gerektiği üzerinde duranlar da var. ‘Belediye başkanları olmalı’ diyen ancak ne İmamoğlu ne de Yavaş’ı dillendirmeyen bir kesim ise bu isimlerin yarışta şansının daha yüksek olduğunu savunuyor. CHP’nin başını çektiği 6’lı masada adaylık düğümünün ocakta çözülebileceği ileri sürülürken İYİ Parti’de aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyan Kılıçdaroğlu kararsızlığı yaşanıyor.

CHP’Lİ OLACAKSA KILIÇDAROĞLU

İYİ Parti yönetiminde 6’lı masanın adayının kim olursa olsun seçimi kazanacağı görüşü hakim. Ancak istenen aday konusunda farklılık dikkat çekiyor. Genel Başkan Meral Akşener, öngörülen güçlendirilmiş parlamenter sistemin başbakanlığına talip olduğunu açıklasa da onun aday olmasını isteyenler bulunuyor. Bunun yanı sıra aday CHP’li olacaksa bunun Kılıçdaroğlu olması gerektiğini savunanlar var. Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda kazanacağını düşünenler onun doğudan oy toplayabileceği görüşünde. İYİ Parti’de daha önce Kılıçdaroğlu’nun adaylığını riskli bulan açıklamalar yapılmıştı.

BELEDİYE KÖKENLİ OLSUN

Kılıçdaroğlu’na olumlu bakan genel başkan yardımcıları olduğu gibi olumsuz bakan isimler de söz konusu. Kimisi belediye başkanlarından yana tavır alıyor. Belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu ismine göre, kazanmasının daha güçlü olduğu ve halk tarafından sevildiği belirtiliyor. Bunlar isim vermese de İYİ Parti’de gerek lider gerekse kurmay düzeyinde yapılan açıklamalarda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimlere göz kırpılmıştı. Buna karşın Kılıçdaroğlu’na sıcak bakan isimlerin belediye başkanlarına bugüne kadar elle tutulur icraatları bulunmadığı, belediye başkanı makamında başarılı olmamış isimler aday yapılırsa kazanma olasılığının düşeceği değerlendirmeleri yapılıyor.

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