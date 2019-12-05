Gündem İyi Partinin uçak yalanı
POLİTİKA

İyi Parti’nin uçak yalanı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Cibuti’deki cami açılışına özel uçakla gittiği ve 744 bin lira harcandığı iddiası yalan çıktı. Diyanet, Erbaş’ın tarifeli uçak biletini yayınladı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Meral Akşener
Meral Akşener

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Cibuti’de yaptırılan 2. Abdülhamid Han Camii ve Külliyesi 29 Kasım’da TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da katıldığı törenle ibadete açıldı. Konuyu çarpıtarak parti grubuna taşıyan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açılışa gitmek için özel uçak kiralandığını ve bunun için Diyanet’in 744 bin TL harcadığını iddia etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Basın Müşaviri Burak Orhan bu iftirayı sert dille yalanladı. İddiaların asılsız olduğunu belirterek Erbaş’ın tarifeli uçuşuna ilişkin bileti paylaşan Orhan şunları söyledi:

Ali Erbaş ait uçak biletleri

TAMAMEN GERÇEK DIŞI

  • “Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cibuti’deki açılış için herhangi bir uçak kiralanmamıştır. İddia tamamen gerçek dışıdır. Sayın Erbaş, Afrika Parlamenterler Birliği Konferansı için Cibuti’de bulunan TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop ve beraberindeki heyetle birlikte caminin açılış töreninin ardından TBMM Başkanımızın uçağıyla Türkiye’ye dönmüştür. Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk Hava Yolları ile İstanbul Havalimanı’ndan 29 Kasım 2019 tarihinde saat 00:55’de kalkan uçakla Cibuti’ye hareket etmiştir ve açılışın yapılacağı sabah saatlerinde Cibuti’ye varmıştır.”

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