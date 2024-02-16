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İYİ Parti’yi Yavaş karıştırdı

İYİ Parti Ankara Adayı Cengiz Topel Yıldırım, tanıtım toplantısında çıkan kavganın arkasında ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın olduğunu iddia etti: Yavaş, bugün işi iyice azıtmış, paralı askerlerini burnumuzun dibine kadar sokmuş.

04:00 - 16/02/2024 Cuma
Güncelleme: 02:25 - 16/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cengiz Topel Yıldırım.
Cengiz Topel Yıldırım.

İYİ Parti ile CHP arasındaki İstanbul'da yaşanan afiş krizinden sonra bir kriz de Ankara'da su yüzüne vurdu. İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, "İYİ Parti, yaklaşık 6 aydır Mansur Yavaş'ı destekleyenler tarafından örtülü şantaja maruz kalmaktadır. Seçimlere müstakil girme fikri ortaya çıktığından beri Yavaş ve belediye şirketleri ile iltisaklı birçok isim istifa ettirilmiş ve partimiz istikrarsızlaştırılmaya çalışılmıştır" suçlamasında bulundu.

KAMERALAR ÖNÜNDE UCUZ OYUN

Topel, Genel Başkan Meral Akşener’in de olduğu toplantıda Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’ın görevden alınmasıyla sonuçlanan ‘istifa’ sloganları konusunda Yavaş’ı suçladı. Topel, şu suçlamalarda bulundu: “İYİ Parti'nin müstakil hareket etmesini engelleyemeyen Yavaş, bugün işi iyice azıtmış, paralı askerlerini burnumuzun dibine kadar sokmuş ve kameralar önünde ucuz bir oyun oynamaya kalkışmıştır. Yavaş ve saz arkadaşları için İYİ Parti'nin bağımsızlığının da haysiyetinin de hiçbir önemi yoktur. Onlara göre, Mansur Yavaş'ın seçimleri kazanması için atılacak bir adım İYİ Parti'nin itibarının zedelenmesine, istikrarsızlaşmasına, hatta dağılmasına sebep olsa bile mübahtır.”



#Siyaset
#İYİ Parti
#Mansur Yavaş
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