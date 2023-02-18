İyilik Derneği deprem bölgelerine yardımlarını artırarak sürdürüyor

İyilik Derneği 11 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde gönüllüleri ile birlikte koordineli bir şekilde sahadaydı. İlk saatlerden itibaren yoğun çalışmalarda bulunan dernek gönüllüleri arama kurtarma ekiplerine de destek sağladı. Dernek, deprem bölgesine ayrıca 3 ekskavatör aracı göndererek arama kurtarma çalışmalarının da hızlandırılmasını sağladı.









İyilik Derneği, çalışmaları yerinde takip etmek ve koordinasyonun hızlandırılması için Malatya, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta toplam 7 lojistik merkezi kurdu. Türkiye’nin dört bir yanından temsilcilikleri ile birlikte yardım tırlarını bölgeye sevk eden İyilik Derneği: Adana, Ağrı, Antalya, Adıyaman, Aydın, Bursa, Elazığ, Malatya, Hatay, Gaziantep, Kırşehir, Nevşehir, Doğubayazıt, İstanbul, Van, Manisa, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa’dan depremin birinci gününde ilk yardım tırlarını dernek yetkilileri tarafından bağışçıların da destekleriyle depremzedelere ulaştırdı. Depremden etkilenen illerde 16 mobil mutfak kuran dernek, günlük 100.000 kişinin de sıcak yemek ihtiyacını karşıladı. Mobil mutfaklarda 3000’den fazla kişi gönüllü olarak görev aldı. Bölgeye tırlarla hijyen malzemesi, battaniye/yorgan, ısıtıcı/soba, içme suyu, tonlarca kg bakliyat, binlerce kişilik ikram, kıyafet ve 10.000 adet günlük ekmek ulaştırıldı.





İyilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer ÇİÇEK, deprem bölgelerini ziyaret ederek yaptığı konuşmasında “Çağrımızla birlikte temsilciliklerimiz organize bir şekilde deprem bölgelerine intikal etti. Lojistik merkezlerimizin tespitleri ile bölgelere göre acil ihtiyaç listeleri hazırlandı. İşimiz çok, yükümüz ağırdı. Temsilcilerimiz ve sahadaki tüm paydaşlarımızın gece gündüz demeden cansiperane, fedakârca yaptıkları her bir yardım depremzede kardeşlerimize ulaştırıldı. Ayrıca bebekler için 3000 paket bebek bezi ve bebek maması, çocuklar için 2 tır dolusu oyuncak deprem bölgelerine gönderildi. İyilik Derneği olarak yardımlarımızı artırarak depremzedelere ulaştıracağız” dedi.





İYİLİK DERNEĞİ DEPREM BÖLGELERİNDE GÜNLÜK 100.000 BİN KİŞİLİK SICAK YEMEK DAĞITTI





Türkiye’nin tek yürek olduğu deprem felaketinde depremzedelere ulaşmak için 60 ilde faaliyet gösteren İyilik Derneği binlerce gönüllüsü ile sahada ilk andan beri depremzedelere günlük 100.000 sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.









ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI: DEPREM BÖLGELERİNE 2 TIR OYUNCAK GÖNDERİLDİ





Depremde evlerini ve oyuncaklarını kaybeden çocuklar da unutulmadı. İyilik Derneği çocuklara moral vermek adına deprem bölgelerine 2 TIR dolusu oyuncak gönderdi.







