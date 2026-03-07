Yeni Şafak
İzinli gününde uyuşturucu ticareti yapan hükümlü yakalandı

İzinli gününde uyuşturucu ticareti yapan hükümlü yakalandı

10:457/03/2026, Cumartesi
IHA
Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kırşehir’de açık cezaevinde hükümlü bulunan bir kişi; izin günlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kırşehir'de açık cezaevinde hükümlü bulunan bir kişi; izin günlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan ve izin günlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen T.C.Y.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Şahsın ikametinde, aracında ve üzerinde yapılan aramalarda 13 adet sentetik hap ele geçirilirken, 1 cep telefonuna da el konuldu. Gözaltına alınan T.C.Y.; işlemlerin tamamlanmasının ardından Kırşehir Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.



