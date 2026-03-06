Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Malatya
Malatya’da uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu

Malatya’da uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu

22:276/03/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Malatya polisi, uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla ilgili operasyon düzenledi.
Malatya polisi, uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla ilgili operasyon düzenledi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde huzur ve güveni sağlamak amacıyla yürüttüğü operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silah ele geçirdi. Operasyonlarda bin 548 adet sentetik ecza hap, 278 gram sentetik kannabinoid, 6 gram metamfetamin ile 1 ruhsatsız tabanca ve 49 fişek bulundu. Toplam 21 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Malatya’da, il genelinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silah ele geçirilirken, 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda bin 548 adet sentetik ecza hap, 278 gram sentetik kannabinoid maddesi, 6 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 49 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.



#Malatya
#Uyuşturucu
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Derbide hava nasıl olacak? 7 Mart Beşiktaş Galatasaray maçı hava durumu tahminleri açıklandı