Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Malatya
Malatya’da konteyner yangını

Malatya’da konteyner yangını

23:373/03/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.
Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Malatya’da bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir yerleşkedeki konteynerde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.



#Malatya
#Konteyner
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kira geliri olan milyonları ilgilendiriyor: Kira beyannamesi ne zaman verilir, nasıl hesaplanır? 2026 kira beyannamesi son tarih