Malatya'da 'Huzur 44' operasyonu: Binlerce kişi ve araç denetlendi

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur ve güven ortamının korunması amacıyla 13 ilçede eş zamanlı olarak 31 noktada ve umuma açık iş yerlerinde "Huzur 44" uygulaması gerçekleştirildi. 313 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 3 bin 506 şahıs ile 656 araç sorgulandı. Uygulama kapsamında 97 umuma açık iş yeri, 18 park ve bahçe, 27 okul ve yüksekokul yerleşkesi ile 1 otogar kontrol edildi. Denetimlerde 5 yoklama kaçağı şahsa tutanak tanzim edilirken, 7 iş yerine kapalı alanda sigara içilmesi ve ruhsat eksikliği nedeniyle işlem yapıldı. Ayrıca 1 şahsa "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem uygulanırken, 37 araca idari para cezası kesildi, 3 araç ise trafikten men edildi.