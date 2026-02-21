AFAD'dan Malatya'daki depremin ardından açıklama geldi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 06.43'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 06.43’te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır." denildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.
AFAD'dan açıklama
