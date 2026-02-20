Yeni Şafak
Malatya’da husumetlilerin kavgası kanlı bitti: Bir kişi yaralandı

23:3620/02/2026, Cuma
G: 21/02/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Malatya’da husumetlisi tarafından silahla bacağında vurulan bir kişi yaralandı.

Olay, 23.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi Evliyaoğlu Caddesi’nde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede karşılaşan husumetli oldukları belirtilen S.A. ile Ö.K. arasında tartışma çıktı. 

 Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, açılan ateş sonucu sol bacağında vurulan Ö.K. yaralanırken S.A. kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken bölgedeki bir iş yerine sığınan yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın zanlısının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

