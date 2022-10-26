İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki PKK'lı şef 'Karayılan'ın yakın adamı çıktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den ''Neden PKK'yı kınamıyorsunuz?'' sorusuna cevap: Kınasak ne olacak?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, terör örgütü PKK'ya yönelik herhangi bir kınama mesajı yayımlamaması nedeniyle yapılan eleştirilere cevap verdi. SonSöz TV'ye konuşan Soyer, 'Her gün kınasak ne olacak? Bu nasıl bir bakış açısı? Bunlara cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Akıl alacak gibi değil.' ifadelerini kullandı.