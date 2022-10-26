İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki PKK'lı şef 'Karayılan'ın yakın adamı çıktı

Ankara merkezli terör örgütü PKK'nın mali yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şef olarak görev yapan Mustafa Demir hakkında 27,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
TRT Haber'de yer alan habere göre, terör örgütü PKK elebaşlarından Murat Karayılan tarafından bizzat mali yapılanmada görevlendirilen Demir’in belediyedeki görevlerinin yanı sıra örgütün kuryelerine sahte kimlik, pasaport ve araç ayarlama görevinin olduğu da kaydedildi.
Karayılan’ın talimatı ile 6-8 Ekim Kobani olaylarını finanse eden şüpheliler arasında yer alan Demir’in Diyarbakır Kayapınar Belediyesi’nde özel kalem müdür olarak görev yaptığı tespit edildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer zamanında göreve getirilen Mustafa Demir ile birlikte 89 sanık hakkında da aynı suçlamalardan 27,5 yıl hapis cezası talep edildi.