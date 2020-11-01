İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem 6.6 şiddetinde hissedilirken depremin uzun sürmesinin de hasarı artırdığı görüşü uzmanlar tarafından dile getirilmişti.
30 Ekim İzmir depremi kaç saniye sürdü, kaç şiddetinde oldu? İzmir depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?
Sosyal medyada yayınlanan videolardan yola çıkaran İzmir depreminin 30 saniye sürdüğü iddia edilse de yetkililerin açıklamasına göre deprem 15 saniye sürdü.
- AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre depremin şiddeti 6.6 olarak belirlenirken ardından şu ana kadar 51 kişi hayatını kaybetti.
214 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Depremde yaralanan 896 kişiden 682'si ise taburcu edildi.
Deprem sonrası artçılar devam edecek mi?
Birçok vatandaşın en büyük tedirginliği ise deprem sonrası artçıların devam etmesiydi.
Cuma günü gerçekleşen depremde hasar alan binalar tahliye edilirken deprem sonrasında, 35'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 489 artçı sarsıntı yaşandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.